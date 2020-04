Oppsøk gleden i de små tingene

Vårens etterlengtede utepils i Høyskoleparken kan bli vanskelig, men heldigvis for oss har vi internett til å knytte oss sammen.

«Jeg skal skrive om våren», sa jeg. «Du skal det ja», sa de og lo. Jeg svarte dem ikke, for jeg tenkte i mitt stille sinn at akkurat denne våren er det verdt å merke seg. For å sitere Helseministeren: «De som tror våren blir normal, kommer til å bli skuffa.» Da kommer spørsmålet, hva er en normal vår?

Nå er våren omsider her, i hvert fall her jeg er. Solen er lun, og varmer så godt den kan når stadige, kjølige vindkast tar en pause. Snøen smelter, og vinterens skjulte skatter kommer til syne. I hager over hele landet vokser vårblomstene opp fra gråbrune gressplener og leirete kratt. Sommerfugler danser forbi, og det høres fuglekvitter i det fjerne. Og kanskje best av alt, vi stiller klokken slik at dagene omsider blir lysere idet vi entrer april.

Mennesker er tilpasningsdyktige. Den etterlengtede utepilsen i Høyskoleparken kan bli vanskelig, for mulig er vennen din innendørs, eller kanskje et helt annet sted i landet. Heldigvis for oss har vi internett til å knytte oss sammen. Jeg har sett sosiale mediers sosiale koder opphøre i en bølge av utfordringer, der venner spør venner om hva de driver med, eller om de ikke kan trikse med den dorullen for oss. Artister streamer konsertene sine, og man kvisser hverandre på videochat. I et over-natten-digitalisert samfunn finner vi stadig nye måter å sosialisere, se hverandre, og ikke minst utallige måter å løfte hverandre opp.

Så var det denne normale våren. Vi må nok se fram til en vår uten påskefjellet og hyttekos, en 17. mai uten tog og folkefeiring i gatene, og ikke minst en eksamensperiode uten trøtte tryner på campus og ville eksamensfester. Derfor: Finn gleden i de små tingene! Som Bjørnstjernen skriver i sitt dikt:

«Jeg velger meg april (...), fordi den smiler, smelter (...), i den blir somren til».

Denne våren blir nok noe helt annet enn vi i utgangspunktet hadde sett for oss, men det går bra! For våren går sin gang, enten vi sitter ute eller holder oss inne.

