Koronacola i karantene

Nå er hverdagen alt annet enn standard, og spennende tidsfordriv er mangelvare. Vi har brukt tida på å smaksteste ulike typer Cola, så du slipper.

Uten mye annet å gjøre i disse isolerte dager bestemte jeg meg for å smaksteste ulike typer Cola for å fylle tiden. Det gjorde jeg i samarbeid med mitt lille tremannskollektiv siden det er de eneste folka jeg får lov til å omgås.

Petter er den desidert høyeste mannen i et ellers over gjennomsnittet høyt kollektiv, og en dedikert Pepsi Lime- og Coca Cola-drikker. Når han ikke drikker brus jobber han med kommunikasjon, og er radiovert i Radio Revolt sin produksjon Digresjonen.

Mathias, datastudent og radiovert i samme program som Petter, lener seg mer mot Cola Zero. Selv er jeg kjemiker, og foretrekker Coca Cola, til tross for all faenskapen jeg vet den inneholder.

For å gi all brusen det samme utgangspunktet ble de servert iskalde og i egne glass for å minimere påvirkning av innpakning på smaksopplevelsen, og for at jeg skulle slippe å kjøpe tre ganger så mange flasker.

Cola på glassflaske

Totalt: 5

Kalaset starter med den originale colaen, den på glassflaska man alltid ser på reklame. Det tar ikke mange slurkene før vi gjenkjenner at ja, dette er nok Cola.

– Litt søt, da? Spør jeg, for noen må ta det første steget. Petter nikker, han er enig.

– Og litt lite kullsyre, legger han til. Der er jeg uenig, men nå får jeg også vondt i magen av for mye bobler. Det begynner å ane meg at colatesting ikke er den beste ideen jeg har hatt.

– Nei, nå får dere gi dere, dette er perfeksjon, sier Mathias.

Cola på plastflaske

Totalt: 6

Neste opp er cola på plastflaske, og der er det ikke mye å si. Den er god, smaker Cola sånn som Cola skal smake, har greit med bobler, klassisk utseende og er bra tørsteslukkende.

– God, sier Mathias, og summerer egentlig opp gjengens tanker ganske godt.

Det som skiller den fra originalen i glass er mengden kullsyre og at den er lettere å bøtte nedpå siden den er noget mindre søt.

Cola på boks

Totalt: 4

– Er det bare meg eller er denne nesten litt sur? spør Petter litt forvirret, som om dette var helt uventet og han nærmest føler seg forrådt. Jeg nikker i enighet.

– Også er det for mye bobler, sier Mathias.

Jeg nikker igjen.

– Jeg pleide å elske cola på boks, men etter de to første smaker den bare litt feil, bemerker jeg og setter boksen fra meg. Minnene fra barndommen, der jeg desperat holder på en liten boks med cola fra min første flytur, føles uendelig lenge siden.

Cola Light

Totalt: 2

– Dette smaker jo som rom og cola bare uten rommen, sier Mathias i skuffelse.

Siden jeg så ham drikke rom og cola senest i går virker det som at det er mangelen på alkohol, og ikke smaken i seg selv, han er misfornøyd med.

– Smaker mugg, sier jeg surt, og mener det.

Det viser seg forøvrig at jeg liker mugg bedre enn noen av alternativene som følger.

Cola Zero

Totalt: 3

Det er umiddelbar enighet om at selv om denne ikke er god den heller, så smaker den mindre grums enn cola light.

– Ettersmaken er ikke like fæl, sier Mathias.

Når det er ditt høyeste kompliment lover det kanskje ikke så godt. Det er mulig han vil tenke seg om neste gang han står foran valget om hvilken cola som skal følge lørdagsgodisen.

– Jeg kan se hvorfor folk drikker den, sier jeg. Det betyr riktignok ikke at jeg liker den, men at jeg objektivt kan forstå hvordan noen er villige til å ofre smak for en minimal helsegevinst.

Petter bare rister lett på hodet og noterer ned en solid 3.

Cola Lemon

Totalt: 2

Jeg truter munnen snurt sammen i et desperat forsøk på å tolerere syren som brer seg over tungen. Borti sofaen ser jeg at det går frysninger ned ryggen på Mathias.

– Den smaker som Zalo lukter, sier Petter.

Han tar en slurk med vann for å rense bort smaken før han innser at han enda har noen munnfuller med Cola Lemon igjen. Dette er langt unna den Pepsi Lime-smaken han er kjent med.

– Den er jo bare alt for sur, sier jeg, og følger opp med en kommentar om at sitronsmaken er fake selv for de lave standardene Cola holder.

TAB

Totalt: 2

– Oi, der var det mye nostalgi, sier Petter etter den første slurken.

– Ja, plutselig er jeg ni år gammel og i barnebursdag, sier jeg.

Mathias humrer godt i glasset og sipper videre. Godt er det ikke, men de skal ha poeng for barndomsminnene. Også er det noe fantastisk retro med utseende på flaska. Ellers tror jeg samtlige i kollektivet klarer seg med den lille slurken vi har fått nå fram til neste tiår.

Cola Energy

Totalt: 1

– Dette smaker som ekkelt colagodteri, sier Mathias.

Han rynker på nesen i ubehag. På andre siden av sofaen må Petter puste dypt for å unngå brekning. Jeg heller resten av brusen ut i vasken. Det virker som at de siktet seg inn på en blanding mellom energidrikk og den originale colasmaken, uten at det blir hverken en god cola eller en god energidrikk.

– Hadde de bare prøvd seg med en vanlig colasmak og ekstra koffein tror jeg dette kunne vært en betydelig større slager, sier jeg.

– Jeg nekter å gi denne et terningkast i det hele tatt. Søppeldunk fra meg, sier Petter og surmuler.

Mathias er enig.

