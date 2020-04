All undervisning ved NTNU skjer digitalt ut vårsemesteret

Universitetet tar avgjørelsen nå, uten å vente på regjeringens anbefalinger etter påske.

I en melding på Innsida informerer NTNU om at undervisningen ut vårsemesteret 2020 skal foregå digitalt. Dette er for å prøve å unngå videre utvikling av koronoaepidemien. NTNU har tatt denne avgjørelsen før regjeringen har bestemt hva situasjonen i Norge skal være etter påskeferien.

Konstituert prorektor Berit Kjelstad forklarer at dette er grunnet en kombinasjon av sannsynlighet og behov for forutsigbarhet for studenter og ansatte.

– Det har vært veldig mange spørsmål om hva som skal skje etter påske. Sjansene er veldig små for at smittevernspåbudene kommer til å endres etter påsken. NTNU regner med at de samme direktivene som gjelder nå kommer igjen om et par uker, forklarer hun.

Prioriterer forutsigbarhet for studentene

Forrige torsdag besluttet NTNU at alle eksamener skal foregå digitalt, og ikke med studenter fysisk tildstedeværende i eksamenssaler. Dette er en annen grunn til at å sende ut meldingen før påske om at all undervisning etter påske vil være digital.

Foto: Kristian Storehaug SKAL SLIPPE USIKKERHET: Prorektor Berit Kjeldstad sier avgjørelsen ble tatt for at studentene skal ha forutsigbarhet.

– Vi regner med at mange studenter ikke befinner seg i Ålesund, Gjøvik eller Trondheim. Det var derfor en prioritet med forutsigbarhet for disse studentene slik at de kunne vite om de måtte reise tilbake, sier Kjeldstad.

Noen som også er veldig fornøyde med at meldingen ble sendt ut såpass tidlig, er leder for Studenttinget, Åste Solheim Hagerup. Selv om det er en mulig sjanse at campus åpnes for studenter om et par uker, er det absolutt ingen garanti for dette. Derfor mener hun det er viktig å gi studenter informasjon om forholdene de skal studere og øve til eksamen under.

– Nå slipper studentene å gå rundt og være usikre på de neste ukene. De har fått klar beskjed på hva situasjonen kommer til å være, digital undervisning og digital eksamen, og de kan forberede og underrette seg dette, forklarer Hagerup.

Kampen mot kunnskapsgapet

At denne omveltningen fra fysisk til digital undervisning kan skape et kunnskapsgap hos studentene, er både Kjeldstad og Hagerup klare over. Spesielt bekymret er Kjeldstad for de som har mye praktisk undervisning på laboratorier, kunstsaler og spesielle øvingsrom.

– Slik undervisning som krever spesielle fasiliteter er vanskelige å dekke med en bare teoretisk tilnærming. Dette har vi vært veldig klare over, og det har derfor sittet langt inne å gjøre dette med et pennestrøk, sier Kjeldstad.

Hun forklarer at etter hvert som tiden gikk, og det ble mindre og mindre håp om endringer i smittevernstiltakene, og at det nå er to, maks tre, undervisningsuker igjen, ble det mer gunstig å få ut meldingen før påske.

– Jeg er jo eksperimentell fysiker selv, og vet at ikke alt kan digitaliseres. Dette er rektor også veldig klar over, forteller hun.

Varierende resultater

Hagerup poengterer at den digitale undervisningen har vært veldig variert ut ifra faglæreres digitale kompetanser.

– For noen har de til og med merket en forbedret studiekvalitet, mens andre synes det er utrolig krevende, forklarer hun.

Foto: Lea Roppen Kielland FORNØYD: Studenttingsleder Åste Solheim Hagerup er positiv til at NTNU tar avgjørelsen såpass tidlig.

At lærere må ha dette i bakhodet når de retter eksamener, synes hun er viktig.

– De tilstandene studentene jobber under i denne eksamensperioden er helt annerledes enn de tilstandene som er jobbet under tidligere, eller de vi kommer til å jobbe under i fremtiden, poengterer Hagerup.

For å prøve å jevne ut ulikhetene i digitalt undervisningstilbud, understreker Hagerup hvor viktig det er å komme med innspill til referansegrupper. Å komme med gode innspill angående undervisningen kan forhåpentligvis forbedre undervisningen.

Et annet poeng Hagerup kommer med, er at dette ikke skal påvirke studenters mulighet til å fullføre studieløpet på normert tid.

– Vi må jobbe for å forsikre om at dette ikke stopper studenters studieprogresjon. Det er viktig å kunne forsikre oss om at den digitale undervisningen gir tilnærmet riktig kompetanse, sier hun.

