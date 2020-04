Pandemipatruljen prater med Staysman

Vi vil framover grave oss gjennom sosiale medier for å finne ut hvordan norske kulturpersonligheter overlever den virale unntakstilstanden. Først ut er Staysman.

Denne virusvåren er det ikke bare studenter som sitter hjemme og kjeder seg. I ukene framover vil vi forsøke å plage opp en rekke kjente kulturpersonligheter, for å se hvordan de får dagene til å gå. Førstemann ut i spalta er Stian Thorbjørnsen, bedre kjent som Staysman. Han fortsetter musikkproduksjonen hjemmefra, vedlikeholder vennskap på facetime og gir oss noen tips til kulturell konsumering.

Hvordan går det med deg?

– Med meg går det helt greit. Det er selvsagt kjipt å måtte flytte rundt på 25 konserter og at band/crew brått må stå en periode uten særlig inntekt. Men jeg tror ikke jeg har hatt en full fridag på 13 år, så jeg prøver å nyte en litt roligere hverdag.

Hva bruker du dagene til?

– Jeg skriver på en bok som skal ut til høsten. Den heter Øl hele året, som jeg skriver sammen med en ølekspert. Dessuten går jeg ekstremt mange gåturer og prøver etter beste evne å aktivisere barna.

Hvordan går det med musikkproduksjonen om dagen?

– Det går bra. Vi driver med litt online-sessions, som funker overraskende greit. Produsentene mine sitter jo i karantene inne i Oslo.

Foto: Privat «De anbefaler folk å lære seg noe nytt i dissa koronatider. Idag har jeg lært meg å bruke oppvaskmaskinen. Vanskelig, men veldig gøy!»

Hvor henter du inspirasjon fra under disse koronaherjede tider?

– Tja, egentlig akkurat det samme stedet som alltid: Hodet mitt. Det dukker alltid opp en del ting når man går disse turene på et par mil.

Hvilke bøker/serier/filmer leser du/ser du på for tiden?

– Så nettopp Zero zero zero på HBO Nordic, den var meget sterk. Anbefaler også alle å lese boka Sapiens av Yuval Noah Harari, menneskeheten forklart på en ganske enkel måte. Utrolig interessant.

Har du tips til folk som er i karantene eller isolasjon?

– Ja, hold dere hjemme!

Hvordan tror du verden etter pandemien vil se ut?

– Håper ting vil gå tilbake til normalen. Dessverre tror jeg at det er veldig mange som må starte på nytt, og da spesielt innen underholdningsbransjen. Det er så mange tusen mennesker som er så absurd sterkt berørt.

Et siste spørsmål! Var raskt innom Instagrammen din, og ble veldig nysgjerrig på hva du og Rune Rudberg snakker om på Facetime?

– Haha, bra research! Nei, du vet: Rune og jeg er av den gamle skolen. Vi er artister som elsker turnéliv og det å spille konserter. Begge to ligger vel på rundt 100 konserter årlig. Da er det litt hyggelig å catche opp når vi ikke møtes rundt omkring på bygda de neste månedene. Detaljene fra samtalen får bli en hemmelighet mellom Rune og meg.

