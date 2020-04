Takduken i Storsalen holder på å falle ned

– Striedukene er originale fra fra 1929, men vi har ikke hatt noen indikasjoner på at dette skulle skje, sier leder ved Studentersamfundet Frida Jerve.

Dette ble oppdaget torsdag 2. april av medlemmer i administrasjonen, som fortsatt er innom Huset av og til selv om det er stengt for resten av Trondheims studenter av hensyn til smittevern. Leder ved Studentersamfundet, Frida Jerve, forteller at da de kom innom Storsalen i dag var halve duken i Storsalen falt ned.

– Det er laget som ligger utenpå betongen i taket det er snakk om. Det folk kjenner igjen på de gule og røde stripene.

Grunnen er trolig kun at duken er gammel, og har ingenting med den tidligere diskusjonen om å sikre taket på Samfundet å gjøre.

– Når vi har snakket om å fikse taket så snakker vi om å fikse utsiden. Dette har skjedd inne på Huset. Striedukene er originale fra fra 1929, så de er gamle, men vi har ikke hatt noen indikasjoner på at dette skulle skje, sier Jerve.

Ny leder på Samfundet: – Gleder meg til å komme skikkelig igang

Snakker fortløpende med forsikringsselskapene

Jerve forteller at hun er takknemlig for at dette skjedde mens det ikke var noen i salen, og at det skjedde like før påske.

– Det viktigste her er at ingen er skadet og at det ikke skjedde under en konsert. Nå jobber vi med å få reparert det så fort vi kan. Først må vi få tatt ned alt det tekniske utstyret, fordi da får vi bedre kontroll over situasjonen, og i morgen kommer det en som skal vurdere skaden. Vi snakker også fortløpende med forsikringsselskapene våre.

Et prisanslag på hvor mye dette kan komme til å koste er da ikke mulig å få før i morgen.

Foto: Tormod T. Gjestland Biter av taket i Storsalen ligger nå på gulvet, leder ved Studentersamfundet Frida Jerve forteller at de er takknemlige for at det ikke skjedde mens det var et arrangement i lokalet.

I en tidligere versjon av denne saken ble Frida Jerve sitert på at «vi var forberedt at dette kunne skje.» Dette ble endret til "Striedukene er originale fra fra 1929, så de er gamle, men vi har ikke hatt noen indikasjoner på at dette skulle skje.»