En tredjedel av regjeringens ekstralån blir stipend

Stortingets krisepakke-milliard til studentene gjør at man får 8000 kroner av kriselånet som stipend, dersom man kan dokumentere tapt inntekt som følge av koronakrisen. Lånekassen vil kontrollere at ordningen ikke misbrukes.

Dette kommer fram i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet (KD) fredag morgen. Studenter som har blitt permittert eller mistet jobben som følge av pandemien kan søke, og alle som oppfyller kravene vil få 8000 av ekstralånets 26 000 kroner omgjort til stipend.

Den opprinnelige ordningen hvor studenter kun fikk en tidlig utbetaling av resterende lån fra Lånekassen og hadde mulighet til å søke om ekstra lån møtte kritikk fra blant andre NSO og flere studentledere.

Henrik Asheim (H) og regjeringen har utvidet hjelpen til studentene denne uken.

Vil gjennomføre kontroll

Natt til tirsdag denne uken ble Stortinget enige om en krisepakke til studentene, som skulle komme i form av muligheten for et ekstra lån fra lånekassen for studenter som har mistet inntekten. Dagens pressemelding fra KD gjør det klart at omtrent en tredjedel av ekstralånet kan omgjøres til stipend. I tillegg er fristen for å søke lån og stipend hos lånekassen utvidet til 15. april. Studiestøtte for semesteret resterende måneder vil også utbetales samlet i april.

For å få stipendet må studenter krysse av på en egenerklæring på Dine Sider. Alle som utfører dette vil få omgjort 8000 av 26 000 kroner til stipend. Studentene må kunne dokumentere tapt inntekt grunnet korona-pandemien ved en eventuell kontroll fra Lånekassen. Dersom det viser seg at man ikke kan dokumentere dette, vil man ikke få stipendet.

Pengene vil utbetales som ordinært lån, og 8000 kroner vil bli gjort om til stipend ved en senere anledning.

