Over havet er et prakteksempel på historisk fiksjon

Isabel Allendes nyeste roman byr på en rørende og underholdende reise inn i en fortid du sent vil glemme.

De som elsket Isabel Allendes debutroman Åndenes hus har virkelig noe å glede seg til med denne boken. I likhet med Åndenes hus omhandler Over havet den samme turbulente perioden i Chile, rundt militærkuppet i 1973. Utgangspunktet er imidlertid et innvandrerperspektiv og handlingen begynner i Spania i 1938, mot slutten av borgerkrigen. Allende har fått med seg et godt mangfold av spennende og tragiske hendelsene i nyere historie, men aldri på bekostning av karakterer eller historiefortelling. Romanen er gjennomgående sterk og gir en spennende og detaljert skildring av historiske omveltninger. Både fans av Allende og historieelskere har mye å glede seg til.

I 1938 møter vi Victor Dalmau, en lege for den republikanske hæren under den spanske borgerkrigen. Victors styrke som karakter kommer fra hans stille stødighet. Han kunne fort blitt kjedelig eller falmet opp mot de mer utagerende og sære karakterene som Over Havet florerer med, men Victors karakterisering er elegant og sterk. Vi følger ham fra Spania, til grusomme flyktningleirer i Frankrike og så over havet til Chile. Reisen er i stor grad ledsaget av Roser, en formidabel og inspirerende kvinne som sammen med Victor utgjør kjernen resten av karakterene roterer rundt. Sammen utgjør de også historiens hjerte.

Å begynne historien i Spania med borgerkrigen er et smart valg. Ved å starte her viser Allende hvordan verdenshistorien har en tendens til å gjenta seg da begge konfliktene, borgerkrigen og kuppet, utløses av svært like politiske og sosiale omveltninger. Vi ser gjennom karakterene som flyktet fra Spania hvordan utviklingen begynner å se skremmende lik ut Chile. Slik maler Allende et sterkt bilde av gjentagende menneskelig tragedie.

I tillegg gir begynnelsen av den spanske borgerkrigen en viktig og betimelig skildring av umenneskelig behandling av flyktninger hvor tusenvis døde i virkeligheten. Skildringene av forholdene i de franske flyktningleirene er mektige og vonde, og har sterke paralleller til dagens flyktningsituasjon.

Selv med en variert rekke historiske hendelser og med mange unike karakterer vedlikeholder Over havet en svært god flyt. Handlingen beveger seg smidig mellom det hverdagslige og det dramatiske, det artige og det triste. Karakterer skildres med effektive detaljer som gjør dem levende og språket, stødig oversatt fra spansk av Signe Prøis, er direkte og lett.

Allende er en mester i historisk fiksjon. Hun balanserer historisk redegjørelse og narrativ vakkert, og historiske utviklinger er alltid stødig ankret i karakterenes opplevelser. Dette gjør dypt tragiske og dramatiske hendelser umiddelbare og sterke. Den historiske perioden og plasseringen i Sør-Amerika er velkjent territorium for Allende, og hun gjør muligens ikke noe veldig nytt i denne romanen – hun gjør bare alt veldig bra.