370 emner får godkjent/ikke godkjent: Blandede reaksjoner blant studenter

NTNU fjerner bokstavkarakter i 370 emner. Prorektor for utdanning sier fakultetene gjør egne vurderinger.

Slik er emnene fordelt Det humanistiske fakultet (HF): 13 emner Fakultet for ingeniørvitenskap (IV): 84 emner Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk: 194 emner Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH): 6 emner Fakultet for økonomi (ØK): 13 emner Fakultet for naturvitenskap (NV): 52 emner Fakultet for arkitektur og design (AD): 5 emner Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU): 3 emner Kilde: Universitetsavisa

Som følge av at alle eksamener nå må gjøres hjemme, har NTNU ledelsen innført godkjent / ikke-godkjent i flere fag. Dette gjøres på grunn av situasjonen vi er i. Det var Universitetsavisa som først omtalte saken.

Prorektor for utdanning, Berit Kjeldstad, forteller at avgjørelsene ble gjort av hvert enkelt fakultet.

–Det er hvert enkelt fakultet som beslutter hvilken vurdering som skal settes på hvert emne. Det er den faglige vurderingen som fakultet har gjort i forhold til studieprogrammet, og emnets karakter og rammen omkring undervisningen som blant annet har vært avgjørende.

Foto: Kristian Storehaug Prorektor for utdanning, Berit Kjelstad.

Kjeldstad forteller selv om de har ikke gått inn og diskutert kriteriene beslutningene med fakultetet direkte, har ledelsen hatt en diskusjon om de skulle tillate endret vurderingsform.

–Vi hadde en diskusjon på om vi skulle tillate om det ble gjort. I utgangspunktet er det uvanlig at vi kan gjøre om vurderingsform. NTNU bestemte sentralt at det var greit, sier hun.

Rettferdig

Stein Kåre Lundeberg Fosstveit går tredje året på fysikk og matematikk, og har fått alle emnene sine omgjort til godkjent / ikke-godkjent. Han synes avgjørelsen er rettferdig, og stiller seg positiv til den.

– Når det er hjemmeeksamen er det vanskeligere å kontrollere juks, som gjør at om noen har bedre ressurser i form av lærebøker, notater eller bare mer kunnskapsrike relasjoner vil de ha en fordel over andre som ikke har det samme. Dermed blir det mest rettferdig med godkjent / ikke godkjent, forteller Fosstveit.

Foto: Privat Stein Kåre er fornøyd med avgjørelsen om å kun vurdere om oppgaven er bestått.

Han er usikker på i hvilken grad det vil påvirke han, og ser at for noen vil avgjørelsen ha konsekvenser når de skal søke seg videre i utdanning. For han kan jobbsøknader påvirkes når man ikke har en karakter å vise til som måler hvor godt han har prestert.

Likevel ser Fosstveit på løsningen som den beste.

– Jeg synes formen som er valgt er mest konkret. Jeg er så fornøyd som jeg kan være.

Dreper motivasjonen

Edvard Schwabe Jortveit studerer også fysikk og matematikk, og er på sitt første år. Selv om han synes at NTNU har gjort det beste valget de kan ta, føler han også at motivasjonen påvirkes med endringen.

–Personlig synes jeg det har drept motivasjonen for arbeidet framover. Du har fått vite at om du får 40% på eksamen vil alle over få samme karakter, så man sliter med å jobbe for en A. Det gjør igjen at man jobber mindre effektivt. Det er ikke positivt.

Foto: Privat Edvard mener det dreper motivasjonen å ikke få en vurdering basert på prestasjon.

Han legger til at hele situasjonen med å jobbe hjemme har allerede endret faget så mye at det å fjerne bokstavkarakterer ikke legger til så mye. Jortveit forteller at personlig så er det ikke så ille å ikke måtte dra til forelesninger, men at noen mattefag blir vanskeligere når man ikke får stilt spørsmål på like enkel måte.

Til tross for motivasjonen føler også han at NTNU har gjort det beste ut av situasjonen.

– I denne situasjonen vi er i, har de gjort en god jobb. Det kommer til å være kjipt for alle, så det gjelder å gjøre det best som mulig. Jeg tror ikke man kan gjøre så mye mer. Det blir begrensninger, men dette er en dugnad alle må være med på, sier han.

Ifølge UA avholdes det eksamen i totalt 1730 emner, og 13 emner har besluttet å utsette eksamen til høsten.

Under Dusken har tidligere omtalt at alle eksamener blir utført hjemme og at NTNU har besluttet at forelesninger ikke starter opp igjen på campus før etter sommeren.