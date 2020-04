Neste Planet – AGUA

Albumet AGUA gir 15 små historier gjennom behagelige lydlandskap med en søt blanding av altfor abstrakte metaforer og herlige, gjenkjennelige situasjoner.

Til tross for at dette faktisk er debutalbumet til veteranduoen, er det på ingen måte starten på karrieren til produsenten Kvam og rapperen Linni. Det skal ikke være nødvendig å utbrodere om erfaringen til disse to, men det er verdt å nevne at begge to har flerfoldige personlige prestasjoner innen norsk hiphop under beltet. Etter norske standarder har duoen bak Neste Planet vært aktiv ganske lenge. AGUA bekrefter at det ikke bare er ansiennitet som fastslår en veteranstatus, men heller konsistent kvalitet og en urørlig sikkerhet i uttrykket.

LES OGSÅ: Hva skjer med boliglån hos Sit?

Produksjonen til Kvam ikke bare støtter, men aktivt former uttrykkene Linni legger på albumet. Oppskriften er tilsynelatende enkel, men Kvam viser gang på gang til en produksjon så detaljorientert at resultatet går det utrente øret hus forbi. Det er nemlig absolutt ingenting å utsette på lydbildet. Kvam former lydbildet akkurat slik han ønsker med noe instrumentell støtte og en sample-samling mange produsenter bare kan drømme om.

Med utgangspunkt i retro-nostalgiske lyder, klassisk vinylknitring og tydelig jazz-inspirasjon vet Linni nøyaktig hvordan vokalen skal binde det hele sammen. Man kan velge å lytte aktivt på teksten som er full av smarte rim og morsomme mønstre, eller bare la vokalen sveve som et av mange lag i miksen. Begge deler fungerer akkurat like godt.

LES OGSÅ: Og hva skjer med treningsmedlemskapet ditt hos Sit?

Rekkevidden mellom eldre inspirasjon og det aller ferskeste av rim-mønstre ser man også i den sparsommelige bruken av gjestevers på albumet. Det ferske stjerneskuddet B-Boy Myhres bidrar på den kraftige avslutningen «vannfall». Bredden blir videre forsterket av kjent og kjært samarbeid med Kjartan Lauritzen på den eventyrlige låta «mana». Vi får også en velplassert og etablert hyllest fra den snart 50 år gamle Sjef R fra bygderap-gruppa Side Brok på den søte og hjemmekjære låta «litago». Blandingen av det gode gamle og det nyskapende sementerer rollen til Neste Planet som en slags bro mellom det som slo an da, og det som former nå.

Det som gjør uttrykket til Neste Planet så gjenkjennelig er nettopp det samme som beviser hvorfor Linni og Kvam står i fronten av nyskapende norsk hiphop. De vet hvor uttrykkene kommer fra og de fører det mesterlig videre i sin egen retning.

LES OGSÅ: 370 emner får godkjent/ikke godkjent: Blandede reaksjoner blant studenter.