Koroskopet 2020

Lei av de mange overraskelsene som hjemmekontor bringer? Lyst på mindre spenning i hverdagen? Les vårt horoskop, satt i koronaens tegn.

Vi lanserer et et koroskop for å gjøre livet ditt enda mer forutsigbart. Til de som mener at astrologi er humbug og kvakksalveri kan vi forresten minne om at astrologistudiet nå støttes av Statens Lånekasse. Dessverre (heldigvis) har ikke skribenten gått på fagskole for å bli sertifisert. Sannsynligvis er ikke dette merkbart.

LES OGSÅ: Sit kompenserer for stengte treningssentere

Væren (21. mars - 20. april)

Uff! Stjernene går ikke i en god bane for væren denne måneden, og du har derfor blitt forbannet med bursdag i koronaens tid! Heldigvis finnes det hell i uhell, og du har blitt velsignet med fravær av bursdagssanger i store folkemengder, ettersom store folkemengder ikke lengre er lovlig. I tillegg til dette er du nå velsignet med antibac i alle matbutikker du går inn i. Gratulerer.

LES OGSÅ: Takduken i Storsalen holder på å falle ned.

Tyren (21. april - 21. mai)

En tyr er en okse, og i likhet med okser har folk som er født under tyren også stort temperament. Med de spesielle tilstandene som vi befinner oss i, er det mye som kan være provoserende.

Vi anbefaler deg derfor ikke å a) pusle puslespill, b) se på TV-serier som har lang ventetid før neste sesongslipp, eller c) spille Wordfeud med noen som har hatt brukerkonto i mer enn 2 uker. Vi anbefaler enhver som bor i kollektiv med en tyr å bruke kort tid i dusjen for husharmoniens skyld.

Tvillingen (22. mai - 21. juni)

Denne måneden står i lykkens lys for tvillinger, for du har mange arrangementer å glede deg til. En dag kommer du til å få minst to varsler på facebook, hvor alle er noe alá: «Du har et arrangement i dag: [AVLYST] ... ». En annen dag kommer du til å dra til butikken for å kjøpe smågodt, for å så innse at «Plukk & Miks»-tilbudet er tatt vekk. Du har altså mye i vente denne måneden.

LES OGSÅ: Over havet er et prakteksempel på historisk fiksjon

Krepsen (22. juni - 23. juli)

Jupiters måner går faktisk i bane rundt Jupiter denne måneden. For enhver kreps vil denne måneden stå i forelskelsens, kjærlighetens, og Tindermatchenes tegn. Men om det oppstår noen kosmiske forskyvelser kan det også bli måneden for skuffelser, ensomhet, og unmatches på Tinder.

Alt dette er avhengig av himmellegemenes posisjon ved din fødsel, for om Mars var noe ute av sin posisjon påvirket det ditt fysiske uttrykk i en negativ retning. Om kjærlighetslivet kun bringer skuffelser har du fortsatt noe å glede deg over: Netflix har nemlig fornyet serien «Love is Blind» for to nye sesonger, og dette er helt klart gjort for din skyld.

Løven (24. juli - 23. august)

Dette er en skummel måned for deg på grunn av fødselssteinen din, samt noen mindre viktige ytre omstendigheter. Pass deg for folk som hoster. Hold en 2 meters avstand fra eldre mennesker, samt alle i risikogruppen. Bare hold deg hjemme, egentlig.

LES OGSÅ: Pandemipatruljen prater med Staysman

Etter hvert som tida går kommer løvene til å merke et oppmerksomhetsbehov, og kommer derfor til å ønske å gjøre ting du ellers ikke ville gjort. Løver vil bli bli fristet til å prøve å bli TikTok-kjendis, eller eventuelt å lage en instagramprofil med søte bilder av bakst og strikking. Det er dessverre flere oppmerksomhetssyke løver enn det er etterspørsel etter nytenkende SoMe-kontoer.

Jomfruen (24. august - 23. september)

Jomfruer er, som kjent, alltid i nød. Jomfruer kommer selv til å merke hvor «needy» de er i løpet av denne måneden. Man vil kanskje merke behovet for hjelp når du en dag ikke evner til å tømme dusjsluket for hår på egenhånd. Kanskje blir dette tydelig når du trygler studievenner om kok til en øving (dragvollinger: kok betyr plagiat).

Jomfruer vil også prøve å få oppfylt oppmerksomhetsbehovet sitt gjennom gruppesnaps forkledd som «humorsnaps». Dette er uansett måneden for selvinnsikt for jomfruer, og du kommer til å komme ut av karantene mer bevisst over dine mange mangler og store behov.

LES OGSÅ: Lyset kan være et bilde på livet, men for dyr og insekter kan det bety døden

Vekten (24. september - 23. oktober)

For enhver født i vektens tegn er dette måneden for å ikke bry deg om din egen tyngde! Du kommer til å merke at ansiktet ditt blir rundere som et resultat av dessert og kos etter hvert måltid, og for å fylle tomrommet i kjedelige stunder. Dette er ikke noe å frykte.

Kiloer kommer og går, og alle kommer til å være litt rundere etter karantene uansett. Vekter burde derfor nyte perioden ekstra mye, og fortsette å kose seg med sin(e) daglige sjokoladeplate(er). Økonomisk kommer dette dessverre ikke til å være en bra måned for mennesker født i vektens tegn. Vi anbefaler at du holder et øye med saldoen, og eventuelt fryser bankkontoen din om nødvendig. For ditt eget beste.

Skorpionen (24. oktober - 22. november)

Skorpioner har, overraskende nok, hatt en synkende motivasjon for skolearbeid de siste ukene. Dette kommer heldigvis til å forandre seg! Som et resultat av at Tellus går i bane rundt sola kommer skorpioner til å få mer struktur i hverdagen. For skorpioner som klarer å få tilbake en «normal» døgnrytme (dvs. legge seg før kl. 02:00) venter det en stor overraskelse. Denne overraskelsen inneholder blant annet muligheten til å kjenne solenergiens effekt på legemet når en er våken på dagtid.

LES OGSÅ: En tredjedel av regjeringens ekstralån blir stipend

I tillegg til dette føler du en stor tiltrekning til krepser denne måneden (stjernetegnet, ikke skalldyret). Hvordan du ønsker å vise denne tiltrekningen er opp til deg, men vi anbefaler at du sender en snill melding til din favorittkreps for å vise kjærlighet.

Skytten (23. november - 21. desember)

Det står skrevet i stjernene at dette blir en bra måned for deg sosialt sett. Det nærmeste du kommer et sosialt liv nå for tida er dessverre sosiale medier, men dette trenger ikke være negativt. Mange (eksempelvis influensere) lever livet sitt utelukkende gjennom sosiale medier selv når de ikke er i karantene, og det er ingen grunn til at du ikke skal gjøre det samme.

Denne måneden burde du derfor legge ut masse bilder på Instagram, uavhengig om de er fine eller ikke. Lag deg en Twitter, til tross for at det er en døende plattform. Spam ned gruppechattene du er med i på Snapchat. Lag nye gruppechatter når folk forlater de du er med i. Skytter burde ta sitt sosiale (medier) liv fullt ut denne måneden.

LES OGSÅ: Anmeldelse: Neste Planet – AGUA

Steinbukken (22. desember - 20. januar)

Steinbukker er kjente for å gamble med alt i livet: studievalget, hvorvidt man rekker åpningstiden til vinmonopolet og dagens middag. For deg som er steinbukk: Denne måneden bør du IKKE fortsette med dette selvdestruktive spillet.

Denne måneden burde du være ekstra forsiktig. Denne måneden er nemlig ikke stjernene særlig godt posisjonert for deg, noe som medfører ekstra uflaks. Vi anbefaler deg derfor å holde en avstand på 2 meter fra andre mennesker, samt holde deg fullstendig unna kollektivtransport.

Vannmannen (21. januar - 19. februar)

For en måned dette blir for deg! Denne måneden kommer bare til å gi og gi. Du kommer til å bli betatt av både en jomfru og en tyr, og hormonene dine løper løpsk. Til tross for din tiltrekning mot tilsynelatende alt, så er det en del ting du burde holde deg unna denne måneden.

LES OGSÅ: Studentene kan reise hjem til påske

Av kompatibilitetsårsaker anbefaler vi deg å holde deg unna ditt «crush» som er født under tyren. Av helsemessige årsaker anbefaler vi deg å holde deg unna Italia. Av mange andre grunner anbefaler vi deg å holde deg unna hytta.

Fiskene (20. februar - 20. mars)

Ikke mye kommer til å skje for deg denne måneden. Dessverre er det slik at kjedelige folk ofte kjeder seg. For å ikke dø av kjedsomhet anbefaler vi deg derfor å… holde ut. Føler du deg snytt, siden de andre stjernetegnene fikk en lang og beskrivende tekst?

Lurer du på om dette koroskopet egentlig bare er svindel? Spørsmål om hvorvidt koroskopet hadde rett, og om du faktisk er kjedelig, kommer til å fare rundt i hodet ditt resten av måneden mens du kjeder deg som vanlig. Vi anbefaler deg derfor til å ta dette med en klype salt.

LES OGSÅ: Sit vil ikke redusere husleien for sine boliger