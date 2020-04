Påskekvissen slukker sorgen

Får du ikke dratt hjem i påska? Er hytta di forbudt område? Utfordre familie og venner med vår påskekviss i stedet.

For mange er påska synonymt med kviss. Påskenøtter, påskelabyrinter og alskens. Til tross for at denne påska blir noe annerledes enn tidligere, ønsker vi å bidra til påskestemningen med en ekstra stor kviss.

Fasiten for hver kategori ligger rett etter spørsmålene. For at det ikke skal bli for enkelt, må må du markere teksten for å få fram svarene. På mobil kan det hende at du må kopiere og lime inn et annet sted. Lykke til!

(PS: Har du spørsmål eller kommentarer? Send dem til kviss@studentmediene.no)

Kultur

Hva kalles den kunstneriske bevegelsen som oppsto i New York i tiårene etter andre verdenskrig, med malere som Jackson Pollock og Willem de Kooning? Hvem skrev et enormt verk med den norske tittelen Den andre verdenskrig, og mottok senere Nobels litteraturpris? Hvem ble nylig tildelt Tarjei Vesaas' debutantpris for romanen Nada? Hva har musikerne Sam Cooke, Marvin Gaye og Dimebag Darrell til felles? Hvilket land vant den første Eurovision-konkurransen i 1956? Hvilken kjent designer lagde klær for blant annet Sex Pistols og Adam and the Ants? Hva heter bandet som ble opprettet av samtlige medlemmer fra Joy Division etter vokalist Ian Curtis' selvmord? Hvilken litterær bølge/generasjon var blant annet Allen Ginsberg og Jack Kerouac medlemmer av? På det Spellemannsnominerte albumet Vi eier skogene fra 2018 satt Erik Lukashaugen musikk til tekstene til hvilken lyriker? Hvilken norsk forfatter har skrevet trilogien om Ingrid Barrøy?

Fasit:

1) Abstrakt ekspresjonisme 2) Winston Churchill 3) Hanna Stoltenberg 4) De ble skutt (og drept) 5) Sveits (som også var vertslandet) 6) Vivienne Westwood 7) New Order 8) The Beat Generation 9) Hans Børli 10) Roy Jacobsen

Natur og vitenskap

Hvilket dyr har de største øynene av alle klodens levende vesener? Hvilket molekyl har den kjemiske formelen O3? Hvilket dyr legger størst egg i forhold til kroppsvekt? Hvor lever vanligvis salmonella-bakterien hos mennesker og dyr? Hvorfor må planten venusfluefanger spise insekter? I hvor mange måneder går elgkua drektig? Hvor mange ikke-essensielle aminosyrer lages i et voksent menneske? Hva ble i 1979 den første, og så langt eneste, infeksjonssykdommen erklært utryddet direkte av menneskelig inngripen? Hvilken gren av legevitenskapen beskjeftiger seg med kreft? Hva er det latinske navnet på Nordstjernen?

Fasit:

1) Blekksprut (kjempeblekksprut) 2) Ozon 3) Kiwifuglen 4) I tarmen 5) Fordi den er tilpasset næringsfattig jordsmonn 6) 8 måneder 7) 12 (11 for spedbarn) 8) Kopper 9) Onkologi 10) Polaris

Historie og samfunn

Hvilken leder i Apache-stammen hadde et navn som betyr «den som gjesper» og døde i fangenskap i 1909? Hvilken kontroversiell amerikansk utenriksminister ble tildelt Nobels fredspris i 1973? Hva het planen Tyskland fulgte under invasjonen av Frankrike og Belgia ved utbruddet av første verdenskrig i 1914? I hvilken koloni fant Mau Mau-opprøret, som varte fra 1952 til 1960, sted? Hvilken viktig britisk lov feiret 200 år 25. mars 2007? Hvor mange senatorer sitter i den amerikanske kongressen? Hva kalles de svenske soldatene som fikk navn etter den daværende kongen, og gjennomgikk en dødsmarsj over Tydalsfjellene i 1719? Hvilken keiser skal etter sigende ha spilt på harpen mens Roma brant? Hvilket japansk krigsrop betyr bokstavelig talt «10 000 år» og er ekvivalent til «lenge leve»? Hvilken stat har kun én militær enhet på ca. 135 mann som daterer helt tilbake til 1505, og derfor er en av verdens eldste i kontinuerlig drift?

Fasit:

1) Geronimo 2) Henry Kissinger 3) Schlieffenplanen (oppkalt etter sjefen for det tyske militæret, Alfred von Schlieffen) 4) Kenya 5) Loven mot slavehandel (The Slave Trade Act) 6) 100 senatorer 7) Karolinerne 8) Nero 9) Banzai 10) Vatikanstaten (Sveitsergarden)

Sport, kort og fritid

Hvilken barnelek er i andre deler av verden kjent som London Bridge, Die Goldene Brücke og Le Pont-Levis? Hvor mange spillere er på banen fra hvert lag under en kamp med amerikansk fotball? Innen hvilken sport finner man utøvere som Faker, Bjergsen, YellOwStaR og TheShy? Hvor mange jokere er det i en vanlig kortstokk? Innen hvilken sport kan du vinne trofeet The Stanley Cup? Hvilket brettspill designet av Klaus Teuber har solgt titalls millioner kopier, og handler om å bosette en øy med samme navn som spillet? Innen poker, hvilken hånd har du med et ess, en konge, en dronning, en knekt og en tier, alle av samme kortfarge? Liverpool-låta «You'll Never Walk Alone» kommer egentlig fra musikalen Carousel, men hvilket band gjorde den berømt? I Harry Potter-universet, hvor lenge varer en kamp i sporten Rumpeldunk? Hvem var toppscorer i Champions League 2018-2019?

Fasit:

1) Bro, bro brille 2) 11 spillere 3) League of Legends 4) 2 jokere 5) Ishockey (NHL) 6) (The Settlers of) Catan 7) Royal flush 8) Gerry and the Pacemakers 9) Det er ingen tidsgrense (kampen avsluttes når Gullsnoppen fanges) 10) Lionel Messi

Litt av hvert

Hva kalles jødenes påskehøytid, enten på hebraisk eller engelsk? Hva het den egyptiske dødsguden, ofte avbildet som et menneske med hodet til en sjakal? Hva heter Gwyneth Paltrows livsstilsimperium? Hvem tok i 2016 over som programleder for det britiske panelshowet QI etter at Stephen Fry ga fra seg stafettpinnen etter åtte år? Hvilken språkviter omtales ofte som den moderne lingvistikkens far? Hvilket ord ble i 2013 kåret til Word of the Year av Oxford Dictionary? Hva slags kjøtt brukes i den italienske matretten osso buco? På engelsk slutter kun ett land på k, hvilket? Hva er navnet på sangeren Frank Sinatras eldste datter? Hvem ble valgt til å være den neste lederen av Studentersamfundet i Trondheim 11. mars i år?

Fasit:

1) Pesach eller passover 2) Anubis 3) Goop 4) Sandi (Sandra) Toksvig 5) Noam Chomsky 6) Selfie 7) Kalv (skank) 8) Denmark 9) Nancy Sinatra 10) Karen Mjør

Slukker påskemorgen sorgen?

Kvissen vår slukker kanskje sorgen, men gjør påskemorgen det samme? Finn det ut basert på din poengsum. Alle illustrasjoner er laget av Astrid Bøhler.

0-15 poeng:

Nei, det gjør den ikke. Jeg vil på hytta. Jeg vil! Jeg vil! Jeg vil!

16-34 poeng:

Den slukker nok ingen sorg, men å spise følelsene sine med påskegodt er nesten like bra. Bare det ikke er smågodt.

35-49 poeng:

Den slukker sorgen en liten tid. Selv en liten pause fra hverdagens triste monotoni er gull verdt. Hurra!

50 poeng:

Den slukker sorgen til evig tid! Hallelujah, dette er oppstandelsen. Graven er tom og du er Jesus Kristus sjæl!