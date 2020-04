Tumor finner tilflukt fra egen angst i dekadent rock på sin siste skive.

På den tredje skiva til Yves Tumor, Heaven to a Tortured Mind, ofrer han noisen og ambienten, som har preget de to tidligere albumene hans, og reinkarnerer seg selv som rockestjerne. Dette kan, allerede, høres fra første låta «Gospel For A New Century», hvor industrielle trommer og blåseinstrumenter harmonerer godt med den tidvis, skrikende stemmen til Tumor.

Skiva trekker på mange forskjellige elementer fra rocken, hvor Tumor får både britpop, psychrock og industriell noise til å harmonere med glam på en av skivas sterkeste låter, «Kerosene!». Låta høres, ved start, ut som rolig kammerpop, men bygger seg opp til et klimaks av en gitarsolo som fungerer så bra med duetten Tumor gjennomfører med Diana Gordon at det overgår mang en seksuell erfaring.

Mye av skivas tiltrekning ligger i mesterlig sjangerblanding, hvor lydbildet som ender opp med å presenteres, høres forfriskende nyskapende ut, men inneholder mange kjente elementer. Den bråkete, støyende siden til Tumor er aldri langt borte fra musikkens midtpunkt, hvor det er mesterlig inkorporert med mer melodiøse elementer.

Musikken på skiva står i god stil med tekstene til Tumor òg, hvor sidestillingen av det vakre med det forstyrrende har vært et tydelig fokus siden skiva Serpent Music ble sluppet i 2016. Dette kommer godt til uttrykk på låter som «Romanticist» og «Dream Palette», hvor han først erklærer sin kjærlighet, før han begynner å bli paranoid rundt sine egne intensjoner i oppfølgerlåta «Dream Palette».

Skiva som helhet ender opp med å imponere, hvor den musikalske overgangen Tumor har gjort fra Safe in the Hands of Love til Heaven to a Tortured Mind, virker som et steg i retning stjernestatusen han fortjener. Musikken føles tidløs og særegen, og vitner om en skive som har høy slitestyrke i en hvilken som helst musikkatalog.