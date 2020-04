It Is What It Is bærer preg av savn og forsoning, men er ikke det eneste Thundercat har å by på i sitt ferskeste album.

Stephen Bruner, bedre kjent som Thundercat, sitt siste album viser igjen hvor fleksibel en bassist kan være. De 15 sporene på plata It Is What It Is viser en stor bredde i sjangre og yrer av gode samarbeid. Det har gått ett og et halvt år siden han slapp sin første singel fra albumet, «King Of The Hill», høsten 2018, men siden den tid har amerikaneren også hatt andre ting å tenke på.

It Is What It Is er en vond påminnelse om Thundercats gode venn Mac Millers død, høsten for to år siden. Det dukker opp flere hyllester til rapperen i Thundercats nye album. I låta «Fair Chance», som er et samarbeid med Ty Dolla $ign og Lil B, uttrykkes det stor sorg og savn. I likhet med tittelsporet, som avslutter hele albumet, refereres det til den avdøde artisten. Begge låtene bruker albumtittelen på en slik måte at det virker som Thundercat har forsonet seg med tapet, når det synges «it is what it is».

Men albumet er ikke bare sorgbetont. Tidligere i år kunne vi humre av Thundercats slipp av lavbudsjettsmusikkvideo til singelen «Dragonball Durag», hvor han nesten vinner kjærligheten til én av Haim-søstrene. Også «Funny Thing» er en lystbetont låt som med Thundercats lyse vokal og mørke bass kan få en til å svinge seg over stuegulvet.

I sin helhet er It Is What It Is ei plate med stor bredde av sjangerbruk. Den gjenkjennelige jazzinspirerte bassen er fremdeles et godt synlig element gjennom hele albumet. Jazzen peaker allerede under albumets to første låter som glir over i hverandre, hvor instrumentaldelene er et stort høydepunkt.

Soul, funk og RnB er også sterke gjennomgående elementer, slik vi godt kjenner Thundercat fra før, både på egen musikk, og i sine bidrag hos andre artisters musikk. Samtidig aner jeg noen balladetrekk i de låtene som omhandler Mac Miller, uten at de blir særlig pompøse av den grunn. Mange av låtene på albumet er forholdsvis korte, som gjør at låtene lett glir inn i hverandre og skaper et helhetlig lydbilde. Alt i alt gjør albumet seg godt, og med de mange sporene å lytte til, nyter jeg å slå av litt tid med å høre på It Is What It Is.