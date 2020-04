– Jeg har et ansvar for å ta godt vare på leietakerne mine

Meldingen fra utleier kom helt uoppfordret til kollektivet i en tid hvor mange kan slite økonomisk.

I slutten av mars tenkte utleier Jon Olav Bjørhusdal gjennom hvilken innvirkning COVID-19 kom til å ha på arbeidslivet og folks økonomiske forutsigbarhet. Etter kort tid sendte han så melding til leieboerne hans.

«Vi er alle berørt nå om dagen på et eller annet vis. Hvis dere blir berørt på et sånt vis at dere taper økonomisk på det, så synes jeg det blir riktig å avhjelpe med justering av leie til verden er normalisert», skrev han i tekstmeldingen til leietakerne.

Han hadde bestemte seg for å bidra der han kunne og la fram et tilbud han tenker å holde åpent så lenge situasjonen vedvarer. Selv om studenten Annbjørg Stø føler at hun er greit stilt for øyeblikket, synes hun dette var fantastisk hyggelig av ham å tilby.

– Det var ikke lenge etter at alt skjedde, og meldingen kom helt uoppfordret. Jeg ble skikkelig rørt, det er ikke noe utleier måtte gjøre, og det sender et signal som jeg setter veldig pris på.

Trygghet for studentene

Huseire tenker aldri likt, og Jon Olav erkjenner at ikke alle folk er i stand til å kunne bidra, men sier at man likevel burde prøve, selv om det kan gå utover økonomien. Han legger til at dette er noe vi må regne med uansett. Annbjørg mener det samme, og håper at både stat og bank kan hjelpe huseiere slik at de har mer insentiver til å hjelpe studenter og andre som har mistet inntekt.

– Jeg synes ikke dette skal angripes kynisk, matematisk, økonomisk. Jeg synes dette skal angripes mer medmenneskelig.

Både Annbjørg og Jon Olav har en kommentar til Sit sin melding om at husleien hos studentsamskipnaden ikke kommer til å bli redusert.

Jon Olav refererer til statens krisepakker for bedrifter som er ment til å bidra til de som trenger det, og sier at det er fint om Sit inntar samme holdningen til studenter som er blitt berørt og trenger det mest.

Annbjørg legger vekt på at Sit påberoper seg ofte å være en tryggere utleier for studentene, men at det i dette tilfellet er noen fra det private markedet som framstår mer forståelsesfulle og trygge.