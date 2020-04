Snart kan noen studenter bruke universitetsområdet igjen

Studenter og ansatte med behov for det kan oppholde seg på campus fra 27. april, sier regjeringen.

– Studenter og ansatte som er i rekrutteringsstillinger, og som er i siste fase av sin utdanning eller prosjektstilling som trenger å være tilstede på lærestedet for å fullføre i vår, skal få mulighet til det, forteller kunnskapsminister Guri Melby (V) på regjeringens pressekonferanse tirsdag.

Under pressekonferansen ble det presentert syv endringer i korona-tiltakene tiden framover. Regjeringen letter nå på tiltakene, og samfunnet åpner gradvis opp. En av endringene er at studenter i sluttfasen av utdanningen får bruke universitetene dersom de trenger verktøy for å fullføre utdanningen.

For studenter er prinsippet at de som trenger verktøy de ikke har tilgang til hjemme, skal få mulighet til å benytte seg av de for å fullføre sin utdanning.

Melby har hatt tett dialog med ulike aktører innenfor skole- og universitetssektoren. Forutsetningen er man klarer å holde smitten nede.

– Kravet er selvsagt at de følger samme reglene for smittevern og avstand som gjelder i arbeidslivet, og at det som kan bli gjort fra hjemmekontor, blir gjort fra hjemmekontor, forteller hun.

God prioritering av regjeringen

Foto: Lea Roppen Kielland Fornuftig: Leder for Studenttinget Åste Solheim Hagerup synes regjeringens mål om gradvis åpning er fornuftig.

Leder for Studenttinget Åste Solheim Hagerup er fornøyd med regjeringen nå letter noe på tiltakene i universitetssektoren.

– Jeg tenker umiddelbart at med regjeringens mål om å gradvis åpne opp, så er det naturlig at denne gruppen får førsteprioritet, de som må gjøre labvirksomhet også videre. Dette er en god prioritering av regjeringen, forteller hun.

Hagerup understreker at dette er særlig viktig for de som avslutter utdanningen vårsemesteret 2020.

– Det er viktig for studieprogresjonen at studenter som har avsluttende oppgaver og som har behov for fasiliteter på campus for tilgang til disse, avslutter hun.

Til tross for at regjeringen nå begynner å lette på tiltakene, har NTNU tidligere sagt at de ikke vil åpne for ordinær undervisning dette semesteret. Det vil bety hjemmeeksamen i flere fag, og at man går bort fra bokstavkarakterer i 370 emner ved universitetet.