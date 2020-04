Ny takduk opp før Samfundet åpner i august: Kan koste mellom to og tre millioner

Etter takdukens fall forrige torsdag har mer og mer falt ned. Nå begynner jobben med å finne erstatningen.

Torsdag for en uke siden begynte takduken i Storsalen til Studentersamfundet å falle sammen. Samfundetleder Frida Jerve forteller at mer av duken har kollapset i løpet av helga.

– Da vi snakket om dette forrige uke hadde omtrent halvparten av duken falt sammen, og det er mer og mer som detter ned. Vi har tatt ned så mye vi kunne av teknisk utstyr, og jobber nå for å få ned resten av duken, forteller Jerve.

Kjøp en bit av takduken

Striedukene er gamle, og har vært en del av Samfundet siden 1929. Det jobbes nå med å finne ut akkurat hvor dyrt det vil være å erstatte dem, men det er sikkert at det kommer til å bli en betydelig utgift.

Les også: En tredjedel av studentenes ekstralån blir omgjort til stipend.

–Det er vanskelig å si akkurat hvor mye akkurat nå, men vi ser for oss 2-3 millioner kroner for å erstatte den gamle duken.

Jerve forteller at det naturligvis vil komme opp en ny duk, men det er vanskelig å si akkurat når. Målet er å få det på plass til Samfundet åpner i august. I tillegg vil de prøve å selge den gamle duken.

Les også: Pandemipatruljen prata med Linn Skåber.

–Det er vanskelig å si om det er mulig å få solgt noe av duken, men jeg ser for meg at det er morsomt minne å ha for mange som har vært på huset, sier Jerve avslutingsvis.