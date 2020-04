Festivalbransjen er lei av å gå en usikker framtid i møte

Festivalene i Trondheim forsøker å fremdeles gjennomføre arrangementene sine, men etterlyser avklaringer fra både lokale og nasjonale myndigheter.

Regjeringens pressekonferanse tidligere denne uken fastslo at kultur- og idrettsarrangementer ikke skal avholdes før 15. juni for å unngå smittespredning. Vi tok en prat med Trondheim Jazzfestival, Pstereo og Olavsfestdagene om deres håndtering av korona-situasjonen og årets festivalsommer.

Jazzfestival utsettes til høsten

Foto: Frank Pusch UTSATT: Leder for Trondheim Jazzfestival Ernst Wiggo Sandbakk forteller at de håper å få gjennomført deler av programmet til høsten.

Trondheim Jazzfestival er et av arrangementene som har måttet utsette årets festival på grunn av korona-situasjonen. Daglig leder Ernst Wiggo Sandbakk håper i stedet å få gjennomført noe av programmet i november i år.

– Det blir festival i år hvis vi får lov. Vi har pekt ut en helg i slutten av november, hvor vi skal kjøre rundt 70 prosent av programmet som vi har planlagt. Resten må vi ta i 2021, blant annet på grunn av at de amerikanske artistene som vi hadde booket har sagt at de ikke kommer til Europa i år, sier Sandbakk.

Sandbakk kjenner selv på utfordringene med å måtte utsette på kort varsel, og han mener at myndighetene burde gi et klart svar for resten av sommeren så fort som mulig. Danmark har for eksempel allerede utvidet forbud mot store arrangement til ut august i år.

– Jeg har fortsatt stor medfølelse for de store festivalene som skal gå i juli, og som ikke er avlyst. Om Norge åpner, helt eller delvis i juni, så vil ikke de resterende festivalene få tid til å markedsføre godt nok på så kort tid som de har. Jeg synes myndighetene skulle ha gitt et klart svar slik at de store aktørene ikke går i det uvisse. Skal man for eksempel bruke force majeure må man være sikker på hva man gjør og at man har loven på sin side, sier Sandbakk.

Selv har han prøvd lenge å få kommunen til å gi et klart svar, men har ikke fått et enda. Han forteller at kommunen overlater vurderingen til statlig hold.

En bønn om at regjeringen skal bestemme seg så fort som mulig

Olavsfest og Pstereo er to av festivalene i Trondheim som fortsatt går en usikker framtid i møte. Petter Myhr, direktør for Olavsfest, er enig i at det burde ha kommet signaler om hvordan hele sommeren i år vil bli på pressekonferansen tirsdag 7. april.

Foto: Olavsfest HÅPER PÅ AVKLARING: Direktør for Olavsfest 2020 Petter Myhr håper for bransjens del at det kommer en avklaring for hvorvidt man kan gjennomføre festivaler i sommer.

– Hele festivalbransjen var veldig spent, og så klart, jo bedre horisont man får å jobbe med jo bedre er det. Det som kom på mandag var meget problematisk for de som har arrangementer tett opp til juni, men er ikke så problematisk for oss som er i slutten av juli. Så hvis vi kun skal tenke på oss selv, kan vi leve med å få en avklaring i begynnelsen av mai. Derimot er vi jo bekymret for hele bransjen, sier Myhr.

– Myndighetene må finne et nivå på hva som skal være lovlig og hva som ikke skal være lovlig, og akkurat nå er det vanskelig å si noe sikkert om hvor nivået skal ligge. Det har jeg forståelse for. Det er en vanskelig situasjon, og aller best hadde det vært å få en avklaring for alle nå, forteller Myhr.

Bård Flikke, festivalsjef for Pstereo, er også enig i at det er problematisk at myndighetene venter med å gi et fullstendig svar om sommeren.

– Vi er midt oppi en alvorlig situasjon, og da er det naturlig at vi tar grep rundt store møteplasser som festivaler. Jeg synes derimot vi burde fått mer tid, for de som arrangerer festival sent i juni og ikke får svar før i begynnelsen av mai om eventuelle restriksjoner vil få et stort problem, mener Flikke.

Flikke forklarer at kostnadene ved å lage en festival øker omfattende de siste tre månedene. Det er viktig å få en avgjørelse i god tid for å begrense tapene til alle de involverte, som for eksempel leverandører, samarbeidspartnere og artistene.

– Samtidig håper man jo hele tiden at man finner en mirakelkur og at alt blir tipp topp i august, men sannsynligheten for dette virker veldig liten nå, sier Flikke.

Både Olavsfest og Pstereo håper på å få gjennomført årets festivaler

Myhr mener at en form for Olavsfest vil finne sted i Trondheim også i år uansett, men hvordan dette vil se ut er fortsatt usikkert.

– Olavsfest har formidlet kunst og kultur i alle år, og det kommer til å skje i en eller annen form også i 2020. Vi har jobbet med både en plan b og en plan c, så vi føler oss trygge på at det skal bli noe Olavsfest rundt Olsok. Hva det blir og hvordan det blir kan jeg ikke si noe om enda, men vi jobber i alle fall med et alternativ, forteller Myhr.

Han legger til at dersom Olavsfest blir nødt til å avlyse, vil ikke det være en økonomisk katastrofe ettersom de får relativt god offentlig støtte.

– Vi vil fortsatt sitte igjen med penger som vi skal skape kultur for. Slik er det ikke med andre typer festivaler som lever utelukkende på salg, sier Myhr.

Pstereo ser også på alternative gjennomføringer av årets festival, men festivalsjef Flikke mener en utsettelse av arrangementet til et senere tidspunkt i år ikke er mulig.

– Vi håper på å gjennomføre Pstereo også i år, og vi jobber med alternative løsninger. For eksempel kan dette komme i form av begrensning i antall mennesker som kan være til stede. Dette ønsker vi da å komme i gang med så fort som mulig. Det å flytte Pstereo til senere på høsten har derimot lite hensikt for oss, da det er så mange involverte parter. Uansett virker en normal gjennomføring av Pstereo i år veldig lite sannsynlig, mener Flikke.

Igjen poengterer Flikke viktigheten av et klart svar fra myndighetene så fort som mulig.

– Ikke bare for vår egen del, men for hele bransjen. Alle er preget av situasjonen vi nå befinner oss i, og hele bransjen sitter rett og slett og venter på en avklaring. Usikkerheten er kanskje det vanskeligste akkurat nå. Vi vet ikke om det blir noe av årets festival i det hele tatt. Vi trenger å få et svar senest i begynnelsen av mai for å vite hva vi skal gjøre i august, mener Flikke.

Å gjennomføre en streaming-versjon av årets festival ser heller ikke Flikke på som en løsning for Pstereo.

– Du skal aldri si aldri, men i utgangspunktet nei. Festivaler skaper en helt unik stemning, hvor møtet mellom folk er minst like viktig som musikken. Det å møtes i øyeblikket er selve festivalopplevelsen, og du får ikke den samme følelsen i kroppen gjennom streaming. Hvis man ikke finner en genial måte å formidle noe sånt på, så kan vi like godt la være, mener Flikke.

Ringvirkningene er store og langvarige

Kostnadene av å ikke få gjennomført en festivalsommer i år er store, og avlyste festivaler vil ha massive ringvirkninger. Daglig leder i Trondheim Jazzfestival, Ernst Wiggo Sandbakk, mener at konsekvensene først og fremst er store for artistene som står arbeidsløse og med tapte inntekter. Videre kommer arrangørene, teknikere, hotellbransjen, reiseliv, servering, og så videre.

– Alt som har med turisme å gjøre blir påvirket. Det er vel sagt at estimerte tall på opplevelsesturismen som Trondheim hadde ifjor, som vil si konserter og kulturaktiviteter, genererte rundt en milliard i omsetning, sier Sandbakk.

Både Flikke og Myhr poengterer at en av farene som kan følge korona-situasjonen er at flere av leddene en festival er avhengig av, ikke overlever. Begge er bekymret for hvordan det da vil gå å starte opp igjen senere.

– Hvis man skal kunne ha et rikt kulturliv med både små og store konserter rundt omkring i landet, så er vi helt avhengig av ha leverandører for å kunne stille med alt som skal til for å kunne få til noe så komplisert som en stor festival. Hvis leverandørene forsvinner får man ikke til dette. Så man får håpe at de også klarer seg gjennom sommeren, sier Myhr.

– Merverdien festivalene skaper for samfunnet rundt oss er enorm og ringvirkningene er veldig store. Det er en veldig sammenknyttet bransje økonomisk, men dette er også noe vi ser i forhold til solidaritet og samhold i den vanskelige tiden vi nå befinner oss i, forteller Flikke.

