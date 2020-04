Motivasjonssvikt midt i en global pandemi er lov

Vi våkna en dag i en helt annen verden enn vi la oss i. Da er det lov å ikke alltid henge med på øvingene.

Hei, du som sitter hjemme innhyllet i mørke slør av stress og angst. Du som sitter med tidsfrister hengende over hodet. Master, bachelor og øvinger, det er ikke mindre arbeid nå enn det var før. Det er samtidig lov å ikke henge helt med når det føles som verden går under.

Verden har gått fullstendig i lås. Vi lever i en tilstand flesteparten av oss aldri har vært i nærheten av før, hvor bevisstheten om COVID-19 gjennomsyrer hvert sekund vi er våkne. Hver gang du tenker på venner du savner, hver gang du ser en ny oppdatering om smittetilfeller i USA, Spania, eller Italia, hver gang du bruker hjernekraft på å tenke på hvordan hele verdenssamfunnet halter seg videre med gater tømt for folk, alt dette tapper deg for energi og lar ikke hjernen få fred. Dette konstante bombardementet overlater ikke mye kapasitet til å formulere temasetninger eller kode intervjuer.

Jeg har vært hjemme hos foreldrene mine i hjemkommunen min i muligens tre uker nå, og det har ikke gått en eneste dag uten at jeg har gått runder og kjefta på meg selv fordi det ligger et dokument på PC-en min som heter «bachelor» med altfor lite sider. Men, det går ikke alltid. Hele hverdagen min har gått i oppløsning, tid finnes ikke mer, og det å skulle sette opp tid viet til noe formål virker som en umulig oppgave. Oppgaven hang over meg som et damoklessverd allerede, og denne underlige, innesluttede livssituasjonen har ikke akkurat forbedret situasjonen.

Det er i grunn litt som å ha angst. Denne konstante mangelen på fred, det å alltid ha noe hengende over seg som man aldri kommer unna, som okkuperer hver eneste hjernecelle og ikke tillater det minste avvik, selv i drømme. I mange netter nå har drømmene mine handlet om redselen for å bli smittet. Selv når hjernen står fullstendig fritt til å lage sitt eget univers kommer jeg ikke unna vissheten om at dette viruset nå er samfunnets kollektive fokuspunkt.

Når dette er hverdagen din er det vanskelig å holde stressnivået nede og motivasjonen oppe. Men, jeg vil bare si at det er lov. Det er fullstendig innafor å ikke være på toppen av effektivitet midt i en global pandemi. Tidsfristene står fremdeles, og jeg sier ikke at du skal blåse i alt sammen, men ta deg en pust. Vi står han av sammen, hver for oss.