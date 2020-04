Azusa – Loop of Yesterdays

Gjennom Loop of Yesterdays tar Azusa oss med på en musikalsk reise hvor tanker fra fortiden tar deg igjen der mykt møter hardt.

Supergruppen Azusa fortsetter med denne plata å vise fram hvert medlem sine spesialområder med raske skift i lydbildet som gjør det vanskelig å gjette hva som skjer videre. Gjennom plata får vi høre deres moderne, intense thrashmetall bli brutt opp av drømmende, myke sekvenser, og selvfølgelig er det synteser hvor dette blir spilt sammen på nye oppfinnsomme måter.

Les også: Festivalbransjen er lei av usikkeret

Første låt på plata, «Memories of an Old Emotion», åpner alt med harde blast-beats og matchende gitar før den gjør sitt første brekk og viser oss hva vi skal forberede oss på videre. Musikken sakker ned og blir drømmende mens vokalen som før var high-pitch skriking går over til å være myk og kjærlig sang. Uten at vi får lov til å være her lenge blir vi dratt tilbake til nåtiden hvor tempoet er høyt og intensiteten høyere. Azusa benytter seg av disse skiftene flere ganger på plata og hadde det ikke vært for deres utrolige oppfinnsomhet hadde dette fort blitt repetitivt, men de holder seg oppe gjennom plata uten å miste sporet.

Idet «Monument» slår inn hører vi raskt et skifte, vi er nå på et seriøst vendepunkt og et stort høydepunkt. Som den mest seriøse låta tar denne inspirasjon fra deathcore med en klype pop-punk som slenges inn i det utrolig korte refrenget. Uten merkbar overgang går outroen til «Monument» over i tittellåta «Loops of Yesterdays». Dette er enda et høydepunkt på plata hvor de effektivt tar i bruk en repeterende, drømmende gitar, en ⅞ taktart og en mengde effekter for å gi oss en rolig regnværslåt med et stormfullt lydbilde hvor det aldri blir pustepauser.

Les også: Prislapp på to til tre millioner for å reparere taket i Storsalen

Totalt er plata på 35 minutter, og selv om den gjerne kunne ha vært lenger så gir den en svært fullkommen lytteopplevelse der siste låt, «Ritual Aching», føles ut som en ordentlig konklusjon til det den første låta har satt opp. Det må dessverre sies at oppfinnsomheten og kompleksiteten ikke greier å oppfylle forventningene deres forrige plate skapte, men heldigvis lander den ikke langt unna.

Azusa lager ikke musikk for alle, men hvis du liker ekstrem progressiv metall så vil det være en synd å se bort fra denne. Loops of Yesterdays er full av oppfinnsomhet uten å stressteste ørene dine.

Kjedelig i påska? Test deg selv eller hele kollektivet med vår utvidede påskequiz