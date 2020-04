Pandemipatruljen: Eldar Vågan

Vazelinas avskjedskonserter er utsatt. I mellomtiden får Eldar Vågan malt vegger og mekka motorsykkel – og tenke ut nye låtidéer.

Neste person ut i vår karantenespalte er Eldar Vågan. I disse dager skulle han og resten av Vazelina Bilopphøggers spilt sine siste konserter for et fullsatt Oslo Spektrum.

Vazelina-gitaristen plukket villig opp telefonen for å slarve og glise litt i virushverdagen.

Hvordan går det med deg i denne underlige perioden?

– Det er kjedelig å måtte utsette konserter, men vi har det greit. Vi har jo helsa, det er nok mange som har det verre enn oss.

Avskjedsturnéen til Vazelina ble satt på vent. Hvordan har arbeidsdagen endret seg?

– Det går mye tid til å organisere og finne ut hva vi skal gjøre med de siste konsertene. Vi hadde utsolgte konserter i Oslo spektrum og nachspiel på Rockefeller og Sentrum Scene. Vi sliter med at vi bare får anbefalinger fra myndighetene, ingen lover. Vi ikke vet når vi kan annonsere nye konsertdatoer. Vazelina har aldri avlyst en konsert. Det var en gang det var flom oppe i Gudbrandsdalen, men den konserten ble spilt senere. Alle billetter vi har solgt gjelder fremdeles.

Hva driver du ellers med om dagen?

– Jeg har fått fiksa opp en gammel motorsykkel, så den skal i dag kunne kjøre noen kilometer. Så maler jeg noen vegger og restaurer dette gamle huset. Det har vært mest fysisk arbeid, men jeg har fått noen låtidéer.

Hvordan tror du verden vil se ut etter pandemien?

– Vi vil jo aldri bli kvitt det. Det vil jo komme medisiner og sånt, men vi må nok være mer forsiktige. Det blir en annerledes måte å omgås på. Faren min er født i 1920, da vokste de opp med å være redd for tuberkulose. Våre generasjoner har vokst opp uten noe sånt, men nå får vi det vi òg.

Hva med kulturlivet?

– Vi er jo gamle karer, så vi klarer oss. Det er verre med de yngre, som ikke har så mye sideflesk å leve av. Spesielt firmaer som leverer teknikken. De har konkurrert på pris i årevis, slik at de nesten ikke har hatt fortjeneste. Nå er alle arrangementer avlyst og lagrene fulle av leid utstyr. Avdragene kommer.

Hva gleder du deg mest til når tiltakene er over?

– Alle gleder seg vel til å komme seg ut i det fri. Helse på naboen att.

Er det vanskelig å få familielivet til å gå opp under koronatiltakene?

– Unga blir jo lei av trynet på mamma og pappa. De er voksne nå, men yngstemann kom hjem da skolen stengte. Det er koselig, vi har flere rom i huset, vi. Det må være superkjipt å sitte i blokkleiligheter å stirre i veggen. Gå litt på dass og litt forskjellig, itteno anna å gjøra.

Hva gjør du på fritida? Leser, hører eller ser du på noe fint?

– Jeg graver mye i arkivene til NRK nett-tv. Jeg ser på gammal popmusikk. Jeg så en gammel kamerat blomstre noe veldig. Ivar Finsen med Finn Eriksens orkester. Det er fint at NRK digitaliserer disse gamle klippene. Ellers hører jeg mye på historiske forelesninger og dokumentarer. Oldtid, britisk historie, borgerkrigen i Finland, alt mulig. Det er mange lurvete personer som har vært konge av England, forteller Eldar og ler.

Og til slutt, har du noen tips til folk i karantene eller isolasjon?

– Det er å sørge for at nettbrettet er i orden og at man har internettilgang. Jeg har både 4G og kabel, så jeg får da fram noen bilder, avslutter Eldar med et flir.

