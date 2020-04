Pandemipatruljen prater med Anne Lindmo

Lindmo har blitt et nasjonalt samlingspunkt denne våren. Dronninga av gullrekka finner fortsatt tid til noen skogsturer med bikkja.

Hvordan går det med deg i virushverdagen?

– Jeg har det etter forholdene bra, jeg er frisk og jeg har jobb OG jeg har fantastisk fine kollegaer som jobber som best for å få fredagsprogrammene våre på lufta under ganske spesielle omstendigheter.

Har arbeidsdagene dine endret seg? – Ja! Jeg jobber stort sett fra hjemmekontor, med mann og to sønner i huset som også holder på med sine ting. Så det summer godt i maurtua vår, med Teams-møter og videokonferanser som durer og går i fire rom.

Har du kjent mer på samfunnsansvaret i forbindelse med de siste sendingene dine?

– Vi ser jo at seertallene er skyhøye nå, folk har tid til å se på tv og har behov for å samles til noen felles, trygge ritualer. Vi jobber ekstra med å lage programmer som treffer godt i den stemningen som ligger over landet – programmer som både er relevante og berører den krisen vi står i, og samtidig har underholdende elementer som gir oss en pause fra alt alvoret.

Har du en drømmegjest du foreløpig ikke har hatt på besøk

– Har ikke noe sånn voldsom drøm om den ene gjesten som vi absolutt vil ha med oss. Vi konsentrerer oss om å lage gode sammensetninger av gjester og historier som gir bra dynamikk og fine temperaturskifter. Det gir til sammen en fin fredagstime.

Du sier at folk tar ulike roller i krisetidene, hvilken rolle tar du? Er du eksperten, kjerringa mot strømmen eller koronakomikeren?

– Jeg tar nok rollen som praktiker, jeg gidder ikke å bekymre meg så mye eller følge med på all mulig informasjon: jeg forholder meg til regler og råd – og så gjør jeg alt jeg kan for å lage en så hyggelig hverdag som overhodet mulig.

Er det vanskelig å få familielivet til å gå opp?

– Det har gått overraskende bra. Sønnene mine er tålmodige og fine fyrer som har tilpasset seg denne unntakstilstanden uten å lage noe krøll. Selv om det er alvorlige tider i samfunnet har vi fire i flokken hatt en fin tid sammen. Det har blitt masse god mat, veldig mange gøyale familiemiddager, koselige frokoster, treningsøkter på verandaen og fjas med bygging av digre Lego Technic-prosjekter.

Hva med fritiden, leser eller ser du på noe fint?

– Jeg ser hele Veep på nytt, og koser meg med min nye favorittserie Better Things. Pamela Adlon er en heltinne. Denne serien er i stor grad er basert på hennes tilværelse som trebarnsmamma og er helt fantastisk. Den anbefaler jeg på det sterkeste!

Du er en friluftsentusiast, er du redd det spøker for fjellturene i sommer?

– Jeg nok litt engstelig for at fjellturene ryker. Det er jo en av sommerens høydepunkter. Men, det er mange fine turer å gå i marka rundt Oslo, jeg skal ut på oppdagelsesferd i påska!

