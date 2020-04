Trondheim kommune, Trøndelag politidistrikt og Samfundet er i gang med å kartlegge hvordan årets feiring av nasjonaldagen vil utføres.

15.april kunne NRK melde at 17. mai-komiteen i Oslo enstemmig har bestemt seg for å avlyse barnetoget. Dette er første gang siden krigstid at det ikke arrangeres barnetog i hovedstaden på 17.mai.

LØSNINGSORIENTERT: Trønsdal vil lede kveldens møte som avgjør årets 17.mai-feiring i Trondheim. Foto: Carl-Erik Eriksson

Trondheim tidlig ute med å avlyse

Adressa meldte allerede 7. april om at Trondheim kommune også avlyser byens barnetog i år. Formelt tas derimot ikke avgjørelsen om årets 17.mai-tog før senere i dag, 15. april, melder leder for 17. mai-komiteen i Trondheim, Sissel Trønsdal.

– Da regjeringen, tidligere i april, kom med tiltakene for smittebegrensning som sa at det ikke skulle arrangeres kultur- eller idrettsarrangement til 15.juni, var jo realistisk sett avgjørelsen om 17.mai toget i år avgjort.

Kommunen vil onsdag kveld ta avgjørelsen om årets 17.mai feiring, og planlegge veien videre med en alternativ feiring av nasjonaldagen i trønderbyen.

Politiets beredskapsplan for 17.mai

Politiet arbeider også med beredskapsplan for 17.mai-feiringen i år, men nasjonale føringer om hvordan dette skal håndteres vil først være klare i løpet av neste uke, melder Torgeir Moholt, stabssjef i Trøndelag politidistrikt.

– Først og fremst handler dette om hvordan man skal reagere på ansamlinger av folk, og hvilke grep som skal gjøres slik at man opplever håndteringen av årets 17.mai-feiring likt i hele landet, forklarer Moholt.

Moholt forteller at politiet ønsker å bidra til at nasjonaldagen også i år blir trygg og sikker for alle i Trøndelag. Utgangspunktet blir å sørge for at de smitteverntiltakene som helsevesenet og myndighetene har bestemt blir fulgt opp.

– Koronakrisen er i første omgang en helsekrise, og ikke en politikrise. Vi skal derfor bidra til, og støtte opp om, de tiltakene som helsemyndighetene beslutter, sier Moholt.

Foto: Jonas Halse Rygh USIKKER: Jerve mener det blir en eller annen form for markering, men vet ikke helt hva ennå. Foto: Jonas Halse Rygh

Samfundetstyret følger tradisjonene, med noen justeringer

Studentersamfundet i Trondheim har som tradisjon at det nye samfundetstyret tar over for det gamle på 17.mai. Samfundetleder Frida Jerve forteller at det nye styret tar over på nasjonaldagen i år også, men hvordan dette skal utføres og feires ikke er bestemt ennå.

– Alle er jo akkurat kommet tilbake fra påskeferie, og vi prøver nå, som alle andre, å finne ut av ting med tanke på utvidelsen av forbudet mot kultur- og idrettsarrangement til 15.juni.

Samtidig synes Samfundetlederen at det er vanskelig å vite hvilke retningslinjer som kommer til å gjelde på 17. mai, så det gjør det vanskeligere å planlegge.

Jerve mener hun først kan si noe mer om beslutninger om årets 17.mai-feiring i løpet av neste uke.

– Vi jobber på. Noe blir det uansett, og det nye styret vil ta over på 17.mai.

Under Dusken følger opp saken.