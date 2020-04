Tor-Arne Hetland er klar for å aktivisere studentene

Tor-Arne Hetland er klar som Sits nye leder for idrett og trening. Han har hatt mye å glede seg over i egen karriere, og skal nå spre idrettsglede til byens studenter.

1.mai tar tidligere langrennsløper Tor-Arne Hetland over som leder for idrett og trening hos Sit. Etter en dekorert karriere, hvor han blant annet har vunnet OL-gull, tre VM-gull og flere NM-gull, tilbrakte han noen år i utlandet som trener for Tyskland, Sveits og Canada. Fra 2016 til 2018 var han landslagstrener for Norge, før han de siste årene har vært leder for Team Kina Meråker, et initiativ for å få kineserne klare til vinter-OL på hjemmebane i 2022.

Hetland forteller at han gleder seg til å ta fatt på jobben, som går ut på å opprettholde og videreutvikle treningsmulighetene til byens studenter.

Viktig å tenke på studenthelsa

Han er klar på at den viktigste delen av jobben er å ta vare på studentenes helse og motivere så mange som mulig til å opprettholde en jevn treningsrutine. Han synes det er givende å få jobbe med breddeidretten, spesielt med tanke på hvor viktig det er for folkehelsa.

– Vi driver trening for studentene, og da er trivsel viktig. Vi vil prøve å ta hensyn til alles ønsker og tilrettelegge for flest mulig, sier Hetland.

Selv om treningssentrene for tiden er stengt på grunn av korona-situasjonen, er Hetland klar på at deres arbeid ikke står på vent av den grunn.

– Nå handler det om å tilrettelegge for andre typer trening, sier han.

De kommer til å se på hvordan de kan bruke ulike typer teknologi for å få gjennomført dette. Han er spent på å se hvilke innovative løsninger de kan finne på og tror det kan bli morsomt å jobbe med utfordringen.

– Vi gleder oss til campus åpner og vi kan begynne å tilby innetreninger med lav smitterisiko etter hvert, sier Hetland.

Klar for jobben

Som tidligere toppidrettsutøver og trener har toppidretten alltid vært en del av Hetlands liv, og selv om breddeidretten står i fokus, gleder han seg også til å kunne tilrettelegge for dem som kombinerer studier og toppidrett. Han ser også frem til å kunne jobbe med menneskene i organisasjonen.

– Noe av det morsomste blir å tilrettelegge for trenere, og la dem utvikle seg og få praksis, sier Hetland.

Han forteller også at han i starten vil bruke mye tid på å sette seg inn i Sit og treningstilbudet som er der, før han vil begynne å rulle på litt etter litt.

– Det blir også veldig gøy å være med på utbygging av campus, sier han.