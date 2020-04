Nå kan du bestemme hva NTNUs nyeste bygg skal hete

Navnekonkurransen til Elgeseter gate 10 har åpnet!

I fjor bevilget staten penger til NTNUs nybygg i Elgeseter gate 10. Nå skal bygget gis navn, og det har i derfor blitt lyst ut en navnekonkurranse. Forslag til navnet på det nye bygget skal følge NTNUs retningslinjer angående navngivning og i konkurranseutlysningen sier de at de leter etter tematiske, historiske eller faginspirerte navn. Forslag kan sendes inn gjennom Sits nettside.

Les også: Hvordan påvirker hjemmekarantene dyrelivet?

Flytter campus mot sentrum

På sikt er planen for Elgeseter gate 10 at studier fra Tunga skal flyttes nærmere sentrum. Det nye bygget skal etter planen huse Fakultet for medisin og helsevitenskap og Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap. Sit er med på byggeprosjektet og skal få plass til å kunne tilby idretts- og serveringstilbud.

Bygget ble godkjent av staten allerede i 2015, men i 2018, da Sit sto klar til å legge inn 300 millioner kroner, fikk ikke NTNU pengestøtten de trengte. Det var først i fjor at NTNU fikk de 508 millioner kronene de trengte i støtte til å få begynt byggeprosjektet som antageligvis skal stå ferdig til 2022.

Les også: Tor-Arne Hetland ny leder for idrett og trening hos Sit