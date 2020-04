Gjensyn med de gode gamle

De aller beste stripene fra Aftenpostens debattsider settes sammen med helt nytt stoff i Tegnehannes nye bok.

Slik blir du et bedre menneske, Hanne «Tegnehanne» Sigbjørnsen Kagge Forlag, 209 sider.

I Slik blir du et bedre menneske får vi et humoristisk gjensyn med flere av Tegnehannes gamle bidrag til Aftenposten. I klassisk Tegnehanne-stil får man lese om anekdoter fra hennes liv og tanker hun har rundt samfunnsproblemer, reality-tv og livet som kvinnelig kunstner. Slik blir du et bedre menneske er Tegnehannes femte bok, og fungerer som en samling av de beste stripene som er publisert i Aftenposten gjennom hennes seks år lange karriere som spaltist i avisen. Det er en god blanding av stoff i denne samlingen, hvor leseren både får helt nytt og upublisert stoff, blandet inn med striper som tar oss helt tilbake til 2016.

Boka er delt opp i seks deler som gir en klar og ryddig struktur til alle bidragene. Et høydepunkt er den avsluttende delen, som handler om å bli et bedre menneske, og som har gitt tittelen til hele samlingen. Her blander Sigbjørnsen morsomme anekdoter om vanskelige oppussingsprosjekter og det nye fokuset på skam med mer seriøse historier fra hennes liv. Også kapittelet «Etterlysning» skiller seg ut, hvor Tegnehanne bestemmer seg for å gjøre en ny vri på superhelter, barnebøker og forbilder for å hjelpe den nye generasjonen med å vokse opp.

I tillegg er det spesielt gøy å se hvordan forfatteren har utviklet seg som kunstner og spaltist de siste fire årene. Ved å ha en samling som spenner over fire år med materiale får man virkelig et inntrykk av hvordan tegnestilen hennes har endret seg fram til idag. Her er det interessant å følge Tegnehanne og se hvordan hun har kommet fram til et design som er mer moderne, men samtidig holder seg godt til den originale stilen vi har kommet til å forbinde med navnet Tegnehanne.

Alt i alt er dette en sterk samling med striper, som både kan være et godt gjensyn med Tegnehannes eldre striper og en god introduksjon for de som aldri har lest noe av hennes spalte før. Som tidligere klarer Sigbjørnsen og ha den perfekte blandingen mellom samfunnskritikk, hverdagsliv og humor, noe som gjør det til en fornøyelse å lese denne samlingen.