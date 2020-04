Er det avslappende musikk du er ute etter, fyller OMA DESALA dine behov med deres første felles album.

Triphop-kollektivet OMA DESALA, som er basert i Trondheim, har sluppet sitt første album sammen. Learn To Enjoy Losing virker nesten som en ironisk albumtittel i dager som dette, men albumet representerer også alt som kan assosieres med avslapning, noe vi definitivt trenger om dagen.

Allerede første minutt av første låt fanger deg med en usedvanlig chill og saktegående kombinasjon av instrumenter, som gjør at hele kroppen blir zen. Kollektivet beskriver egen musikk som inspirert av alt fra hiphop til psych-rock og jazz, som bidrar til å skape et avslappende lydbilde for lytteren.

Det er det trondheimsbaserte plateselskapet Stundom Records som har gitt ut Learn To Enjoy Losing sammen med OMA DESALA. I et tidligere intervju med Radio Revolt kunne de fortelle at de satser på musikere innenfor sjangerne hiphop, indie og undergrunnsjangeren. Her faller OMA DESALA perfekt inn i plateselskapets image, med sterk tilknytning til hiphopens skarpe rytmer og laid-back framtoning.

«Fluorescent Funeral», som var gruppas første singelslipp, kler bruken av vokal godt. For øvrig er det nok de instrumentelle låtene på albumet som gjør seg best i sin helhet. Vokalen havner raskt på et altfor svevende og uhåndgripelig sted. Låta «Precession of the Equinoxes», i samarbeid med nord-norske Dekstra Large, skiller seg fra samtlige låter på albumet. Her forsterker rappen hiphopens plass i OMA DESALAS lydbilde på en annen måte enn de øvrige låtene.

Siste låt ut, «Zen, Or The Skill To Catch A Killer» er ei låt som i stor grad bæres fram av slagverket. En vokal som framstår nærmest som en politisk tale kan svakt høres i deler av låta, uten at den trekker spesielt mye oppmerksomhet fra meg som lytter. På en måte oppsummerer dette også hele Learn To Enjoy Losing. Den chille og psykedeliske kombinasjonen av instrumentene skaper en avslappende stemning som passer godt i en avslappet hverdag.