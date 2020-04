Valg preget av få kandidater

Etter gårsdagens valg av representanter til Velferdstinget ble kun åtte av 15 plasser fylt. Nå må det holdes suppleringsvalg.

Det ble holdt valg av representanter til Velferdstinget 22. april, men med åtte innvalgte klarte man kun å fylle rundt halvparten av plassene. Velferdstinget består av 19 representanter, hvorav 15 av de kommer fra NTNU. Grunnet lavt antall oppmeldte, kommer Studenttinget (som stemmer inn medlemmene av Velferdstinget) til å gjennomføre suppleringsvalg under neste Studenttingmøte 30. april. Der vil det også bli valgt inn to varaer.

Les også: Dette er den nye lederen for det norske studentdemokratiet.

De nye representantene i Velferdstinget er: Eirin Espås (21, Trondheim), Eirik Søreide Hansen (23, Trondheim), Elise Hansen (22, Trondheim), Endre Ulberg (23, Trondheim), Ida Marie Alme (22, Trondheim), Kristian Svartås (25, Trondheim), Ludvig Vollev Thorsen (23, Gjøvik), og Svein-Erik S. Olsen (35, Gjøvik).

Det ble også valgt inn en representant til Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen (FUS), Anders Bendiksen (22).

Et viktig organ for velferd

Leder av Studenttinget, Åste Hagerup, tror at situasjonen vi befinner oss i kan ha vært en faktor på den lave oppslutningen.

– Selvfølgelig blir rekrutteringsmuligheter mer vanskelig nå som vi ikke kan oppholde oss på campus og drive rekruttering der. All rekruttering har vært heldigital under valgperioden, så det er klart at det er en faktor. Så tror jeg studentene har mye å tenke på for tiden og da er kanskje ikke det å stille til valg det første man tenker på.

Les også: Hva gjør dyrene nå om dagen?

Hagerup forteller at de kommer til å jobbe med å rekruttere flere kandidater til neste suppleringsvalg, og håper at studentmassen blir med på å få fylt plassene. Framover kommer de til å promotere via sosiale medier og snakke med studenter som kan være aktuelle.

– Nå håper vi at studentene forstår at Velferdstinget er et viktig organ når det kommer til å drive velferd for studenter. Vi oppfordrer alle som synes dette er viktig å stille, og jeg håper at studentmassen vil være med å få til dette, forteller hun.

Hun opplyser også om at alle som er student ved NTNU kan stille til valg.