Det er ikke for sent å snu Erna!

Titusenvis av nordmenn, en rekke humanitære organisasjoner og mang en høytstående politiker krever evakuering av flyktningleiren Moria. Det er på tide at regjeringen Solberg hører etter!

Vi har lenge blitt varslet om forferdelige forhold i flyktningleiren Moria på Lesvos. Leirens kapasitet på 3000 mennesker er sprengt for mange år siden. Søppel og kloakk flyter rundt. 1300 mennesker deler på en vannkran. Barn og voksne skader seg selv og forsøker å ta livet sitt i frustrasjon. Brann, knivstikking og sykdom har krevd livet til flere av leirens beboere. Koronaviruset utgjør en enorm trussel i den tettbebodde leiren der mange allerede har dårlig helse grunnet de elendige levevilkårene, og et utbrudd kan bli katastrofalt. Dette er ikke en plass mennesker kan bo, langt mindre en plass barn kan vokse opp.

Les også: Samfundetlederen om situasjonen i Moria

Den norske regjeringen har til nå sagt at vi må jobbe med langsiktige løsninger på situasjonen og vente på et felles europeisk initiativ. Det er det ikke tid til. Situasjonen i Moria er akutt og krever handling nå. Hellas har tryglet om vår hjelp til å ta imot sårbare og mindreårige flyktninger. Et europeisk initiativ, om ikke felles, har dessuten begynt. Tyskland og Luxembourg har gått foran og hentet til sammen 70 barn. Frankrike, Finland, Belgia, Bulgaria, Irland, Kroatia, Litauen og Portugal har også sagt at de skal han hente ut flyktningbarn. Det er på høy tid at Norge bidrar.

Les også: Kandidatmangel til Velferdstinget

Norge har et stort ansvar i denne situasjonen. Vi må støtte opp om grunnleggende menneskerettigheter som at alle mennesker har rett til å søke asyl og at alle barn har rett til en trygg oppvekst. Vi er et ressursrikt land og har gode forutsetninger til å ta imot flyktningbarn fra Moria og gi dem en trygg og god oppvekst her. Vi må også vise solidaritet med Hellas som for lengst har mistet kontroll over flyktningsituasjonen, og nå i tillegg må forholde seg til koronaviruset. Koronautbruddet i Norge kan ikke brukes som en unnskyldning for å la være å gjøre noe. Vi er et av landene i Europa med best kontroll på utbruddet, og det er fullt mulig å hente flyktninger og sette dem i karantene i 14 dager på en trygg måte. Vi har da sendt fly til alle verdens kriker og kroker for å hente hjem nordmenn som følge av koronakrisen.

Anmeldelse: Tegnehanne: Slik blir du et bedre menneske

46 000 nordmenn har signert oppropet som krever evakuering av barna fra Moria, og over 100 000 var innom den digitale demonstrasjonen med samme formål. Leger Uten Grenser, Dråpen i Havet og Røde Kors er blant organisasjonene som krever at regjeringen handler. Trondheim, Oslo og Stavanger er noen av kommunene som har sagt ja til å ta imot barna fra Moria.

Da gjenstår det bare å spørre: Regjeringen Solberg, hva venter dere på? Hør på folket, hør på Europa, hør på de humanitære organisasjonene. Vær modige og snu i deres sak. Dere har muligheten til å redde liv. Evakuer barna fra Moria nå!

Les også: Dyreliv i koronakrise: Flere storbyer rapporterer om blå himmel, frisk luft og nye gjester i sine byrom.