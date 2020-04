NTNU tilbyr studenter hjelp gjennom et virtuelt bibliotek

Mandag, 27. april kan du få hjelp av en universitetsbibliotekar, uten å utsette verken deg selv eller andre for koronasmitte.

Som følge av koronakrisen stengte NTNU ned sine campuser den 14. mars. Studentene fikk likevel tid til å hente ut eiendeler på sine respektive campus, men utenom dette har universitets offentlige områder vært stengt for allmenn bruk, inkludert bibliotekene.

Ifølge Khrono har likevel NTNUs adgangskontrollsystem registrert betydelige mengder med aktivitet på campus den siste måneden, på tross av gjeldende smittevernsbestemmelser og hjemmekontorordninger, som gjelder for både studenter og ansatte.

Kunnskapsminister Melby (V) på regjeringens pressekonferanse, den 7. april.

Betinget bruk av campus fra 27.april

Den 7. april kunne regjeringen melde at tiltakene i universitetssektoren har blitt justert på for å bistå studenter og ansatte med uttalt behov for universistets fasiliteter. Disse kan altså vende tilbake til campusområdene fra og med mandag, 27. april.

– Studenter og ansatte som er i rekrutteringsstillinger, og som er i siste fase av sin utdanning eller prosjektstilling som trenger å være tilstede på lærestedet for å fullføre i vår, skal få mulighet til det, sa kunnskapsminister Guri Melby (V) på regjeringens pressekonferanse.

Utvalgte studenter og ansatte kan nå altså lovlig oppholde seg på campus fra og med i morgen, mandag 27. april. Melby understreker likevel at det som kan gjøres via hjemmekontor bør nettopp gjøres slik.

Snakk med en bibliotekar gjennom skjermen

Dette vårsemesteret er det mange studenter som skal fullføre graden sin. Både disse studentene og andre som måtte trenge hjelp til litteratursøk, men ikke ønsker eller har muligheten dra på campus, kan NTNUs nylanserte ordning kanskje være til hjelp.

Virtuelt bibliotek gjennom Zoom. Foto: Tomaris Semet

Ordningen omtales som et «virtuelt bibliotek» og studentene kan få hjelp til blant annet litteratursøk og delta på ulike kurs, uten å måtte oppholde seg fysisk på campus. Åpningstidene for tilbudet er mandag til torsdag, klokken 10-12 og gjelder ut vårsemesteret 2020. Videre informasjon og instrukser for innlogging finner du på NTNU sine internsider.

