Ivan Ave – Double Goodbyes

Ivan Ave har i løpet av de siste årene utrettet noe som svært få andre nordmenn kan skryte av: Rapperen fra Telemark har produsert engelskspråklig hiphop som faktisk holder internasjonalt nivå. På Double Goodbyes er kvaliteten fremdeles imponerende høy, men mye annet har endret seg siden 32-åringens forrige utgivelse.

Over de elleve nye låtene er det tydelig at Ivan Ave har beveget seg vekk fra den elektroniske og samplebaserte stilen han har blitt kjent for. Den nye lydpaletten består heller av elementer fra funk, yacht-rock og neo-soul. Mndsgn er produsent på den silkemyke «Guest List Etiquette», mens Clever Austin fra Hiatus Kaiyote har produsert «Phone Won’t Charge».

Ellers kommer det tydelig fram at Ivan Ave selv har produsert store deler albumet. Her imponerer han, for Double Goodbyes er gjennomgående en svært behagelig lytteopplevelse. Tidvis kan det nesten bli litt vel behagelig, og den notorisk avslappede artisten tester grensen på hvor tilbakelent det er mulig å være før man faller bakover. Heldigvis er det nok spennende detaljer i produksjonen til at det likevel aldri blir kjedelig.

Tekstene er fylt med detaljer og referanser som gjør det verdt å følge godt med. I kjent stil benytter rapperen seg av dagligdagse gjenstander og situasjoner, som en runde basketball eller en telefon som ikke vil lade, til å dele tanker om alt fra kjærlighet og vennskap til høyreekstremisme og brennende regnskoger. Disse budskapene formidles samtidig mer følelsesladet enn noen gang før, og det virker som Ivan Ave har gått gjennom mer enn bare en stilistisk endring siden Every Eye i 2017.

Selv om mye er nytt, føles Double Goodbyes som en naturlig progresjon fra det vi har hørt på tidligere album fra Telemark-rapperen, samtidig som det lover svært godt for alt vi kommer til å høre videre. Mest av alt bekrefter det artistens helt unike posisjon i hiphop-Norge, og er en behagelig påminnelse om hvor heldige vi er som har Ivan Ave.

