Organisasjonsdrift i isolasjon

Landet har på mange måter smått begynt å åpne seg, likevel er det mange begrensninger. For miljøorganisasjoner har det blitt det vanskeligere å nå ut til flere.

Vi er vant til å se miljøorganisasjoner spre sine budskap gjennom streik eller demonstrasjoner, ulike verksted, uhøytidelige møter og over sosiale medier.

Da det er vanskelig å møte hverandre fysisk grunnet myndighetenes restriksjoner, har enkelte miljøorganisasjoner brukt tiden på å tenke ut nye måter å nå ut til folk.

Tidligere engasjement

Kommunikasjonsansvarlig Terese Samuelsen i Framtiden i våre hender i Trondheim forteller at de har pleid å engasjere ved å spre informasjon primært på sosiale medier og gjennom leserinnlegg.

De har også stilt i debatter, arrangerte fjorårets Climate Games, bidrar i klimastreik og har bidratt til klesbyttedager.

– For tiden har vi ikke mulighet til å ha fysiske events eller møter. Alt er nå på digitale flater. Vi har allerede prøvd fysiske arrangement som er gjort om til hangouts hvor folk møtes digitalt i lunsjen, forteller Samuelsen.

En annen organisasjon som for tiden holder seg digitalt er Spire. Leder Magalie Plissonneau i Spire Trondheim forteller at de også organiserer seg mer digitalt.

Foto: Antonia Mangold DIGITAL ORGANISERING: Magalie Plissonneau i Spire Trondheim forteller at de også organiserer seg mer digitalt

– Det er fortsatt møter annenhver uke i lokallaget, og det kommer noen webinar innimellom for Spire i hele landet, forteller Plissonneau.

Tidligere har Spire også drevet med både formelle og uformelle møter, seminar, sosiale arrangement og andre aktiviteter.

Digital struktur

Plissonneau forteller at det er utfordringer med en heldigital organisasjonsdrift. Hun forklarer at mange av medlemmene går på skole eller studerer, og at de ikke har like mye overskudd til alle møtene.

– For tiden jobbes det derfor med å finne gode prosjekter en kan jobbe med over skjerm i Spire. Vi hadde planlagt en workshop om tang, men det får vi ikke gjort nå. Vi håper å kunne utsette den, forteller Plissonneau.

Samuelsen forteller at Framtiden i våre hender ikke er ukjent med digitale løsninger.

Nasjonalt har de blant annet arrangert sofaprat med forskere. Mer lokalt har lagene i Trøndelag jobbet i grupper på workshop over nett.

– De frivillige i organisasjonen er spredd utover hele landet, slik at det har vært mye digital samhandling fra før, forteller Samuelsen.

Positive sider ved avstand

Selv om det er mye som skjer for tiden, mener både Samuelsen og Plissonneau at dette er ei tid til å reflektere og se på positive virkninger av å være inne.

Samuelsen påpeker blant annet at digitale løsninger er spesielt tidsbesparende for dem som pendler over lengre avstander.

– Blir det en varig endring, kan det ha gode ringvirkninger for miljøet, forteller Samuelsen.

Foto: Antonia Mangold VANT MED DET DIGITALE: Terese Samuelsen forklarer at Framtiden i våre hender er allerede vant med digitale løsninger.

Plissonneau mener at mer tid kan være en positiv virkning av alle restriksjonene. Hun forteller at man endelig har tid til å tenke litt på seg selv, holde kontakt med venner og familie og bli med på sosiale aktiviteter – på en digital måte.

– Jeg har tid til å planlegge sosiale medier, og til å tenke mer kreativt. Det er til å reflektere hvordan livet var før, og på det normale, fortsetter Plissonneau.

Selv om man kan reflektere over det som var, mener Plissonneau at man også må se framover.

– Noe må endres nå. Vi behøver ikke å fortsette som normalt. Det kan hende at vi trengte krisa for å ta oss tid til å tenke på hva som er normalt, og om det er riktig. Vi har en mulighet til å velge en grønnere retning, avslutter Plissonneau.

