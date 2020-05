LEDER: Vaksiner er ikke en engangsgreie

Vårens siste utgave av Under Dusken leses vanligvis av leie studenter på lesesalen som gleder seg til eksamensfri. Årets utgave blir mest sannsynlig lest av studenter hjemme på hybelen.

De ser nok fram til at eksamen er overstått, de også, men enda mer ønsker de seg kanskje en koronavaksine, slik at verden kan gå tilbake til normalen. Disse studentene kan få en bedre forståelse av hvordan vaksinen kan oppnå dette ved å lese denne utgavens sak om misforståelser knyttet til koronaviruset. Der forklares det hvordan en smittsom sykdom som korona kan få for dårlig grunnlag til å spre seg dersom en tilstrekkelig andel av befolkningen har utviklet immunitet mot den, enten fordi de har blitt smittet eller vaksinert. På den måten kan man også beskytte de som ikke har muligheten til å vaksinere seg.

Ikke alle er klar over at vaksiner blir mer effektive jo flere som bruker dem, og at man må vaksinere flere enn kun dem i risikosonen. Vaksinens effekt i befolkningen kan forsvinne dersom ikke mange nok tar den. Folkehelseinstituttet oppmuntrer derfor flere til å ta vaksinen som beskytter mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio omtrent hvert tiende år, selv om de aller fleste vil ha vært vaksinert i barndommen og siste gang i 15-årsalderen.

Dette er sykdommer som kan være livstruende eller føre til varige men. Kikhoste finnes det fortsatt en del av i befolkningen, muligens fordi mange ikke tar oppfriskningsvaksinen. Sykdommer har hjemsøkt menneskeheten gjennom hele historien. Takket være blant annet vaksiner kan det kanskje oppleves som om legevitenskapen stort sett har dem under kontroll. Kampen er imidlertid aldri vunnet for godt, og koronaviruset har vist oss en verden hvor sykdommen har overtaket.

Selv om vi kanskje er mest opptatt av koronavaksinen for øyeblikket, må vi ikke glemme bekjempelsen av andre sykdommer. Den kan blant annet oppnås ved å ta oppfriskningsvaksinen for difteri, stivkrampe, kikhoste og polio når tiden er inne for det. For en del studenter vil dette være nå.

