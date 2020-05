Krig, fred, pandemi og studentvalg

Selv om det er «koronatider» er det også «studentvalgtider».

Du har sikkert mye å tenke på for tiden. Hvordan kommer det til å gå på eksamenen? Hva skjer med sommerjobben min? Blir det fadderuke? Når får jeg komme tilbake på campus igjen? Dette er tunge tanker som ingen av oss hadde sett for oss at vi faktisk måtte tenke på. For mindre enn to måneder siden var korona fortsatt bare noe fjernt og litt festlig, men nå er det blitt vår hverdag og alt mange kan tenke på.

Så her kommer jeg, for å be dere om å tenke på noe annet i fem minutter. For selv om det er «koronatider» er det også «studentvalgtider». For oss tillitsvalgte er dette den viktigste tiden på året og det jeg tenker på når jeg våkner og før jeg skal legge meg. Det er nesten litt deilig å stresse over noe annet enn korona.

Under studentvalget kan alle studentene på NTNU stemme på sine representanter på instituttet, fakultetet og i NTNUs øverste organ, NTNU-styret. Jeg kan ikke se for meg en tid hvor det er viktigere å stemme enn akkurat nå. Så hvis du har tenkt på noen av de spørsmålene i starten av dette innlegget så bruk stemmeretten din. De personene du stemmer på er faktisk de som kan gjøre noe med det. Akkurat nå sitter det tillitsvalgte på alle nivå som jobber for at foreleseren din skal gi deg den beste digitale undervisningen, at eksamensformen skal være rettferdig og at du skal ha gode velferdsordninger som du trenger nå og når du skal tilbake på campus igjen.

Jeg kan ikke love at jeg skal tatovere Samfundet-logoen på ryggen eller gå Norge på langs hvis vi får høy valgoppslutning, men jeg kan love at jeg og resten av studentdemokratiet skal kjempe med nebb og klør for at du skal komme deg gjennom dette på den beste måten og at NTNU skal ta ansvar for deg.

Gå inn å les om kandidatene og bruk din stemmerett på studentvalget.no frem til søndag 03.05 23:59.

