Et semester for historiebøkene

Dette semesteret ble ikke sånn noen av oss så for oss. Nå må vi forberede oss på at høsten også kan bli annerledes.

Dette er den siste saken jeg skriver som leder av Samfundet, og jeg har lyst til å se litt på dette semesteret vi står i nå. Den 17. mars skrev jeg i Under Dusken at det var «tid for ro», men fy faen jeg er lei av ro! Jeg er lei av dette semesteret, og jeg er lei av å ikke vite hva som kommer til å skje i tida framover eller hvor lenge dette skal vare.

Det var en uke i mars som endret hele virkeligheten vår. Det gikk så utrolig fort. Fra at ekskursjoner til Asia ble avlyst, til at vi ikke kunne ha arrangementer med mer enn 500 mennesker, til pressekonferansen Erna Solberg holdt 12. mars. Da ble Norge stengt, alt av kultur- og idrettsarrangementer avlyst, skoler og universiteter stengte, og vi ble bedt om å holde oss hjemme. Samfundet stengte selvfølgelig også dørene sine. Forrige gang Samfundet stengte midt i et semester, var under krigen.

Så da sitter vi hjemme og prøver å gjøre det beste ut av det. Men det er ikke så lett. Samskipnaden gjorde nylig en undersøkelse som viste at nesten 8 av 10 studenter synes livet har blitt vanskeligere i denne perioden. Det er ikke så veldig rart. Skuffelse handler stort sett om differansen i hvordan man tenker seg at noe blir, og hvordan noe faktisk ender opp med å bli. Derfor er det ikke rart å oppleve at livet er vanskeligere nå enn før, når livet vi lever nå er så langt unna slik vi så det for oss.

For ting ble jo ikke slik som de skulle. Nå skulle vi gledet oss til den siste åpningshelgen på Samfundet, og prøvd å nyte det til det fulle, for vi visste at snart skulle vi sette oss på lesesal for å lese til eksamen. Men denne våren er det altså ikke slik. Dører er stengt, scener er stille og campus er tom. Nå er det vanskelig å vite hva man skal glede seg til framover.

Kulturminister Abid Raja sa lørdag 25. april at festivaler og arrangementer med over 500 personer er forbudt fram til 1. september. Samfundet håper likevel på å kunne åpne til høsten. Vi vil jobbe for å finne alternative og kreative metoder for å skape et godt tilbud fra Samfundet også i året som kommer, men selvfølgelig tilpasset restriksjonene som er iverksatt.

Lykke til med eksamen. Få litt frisk luft, selv om det noen dager bare blir å åpne vinduet. Jeg gleder meg til å se dere igjen til høsten, for jeg savner dere noe skikkelig.