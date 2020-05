Ozonhull, soling og hjemmepleie

Ozonhullet over Norge gjør det ekstra viktig å ta godt vare på huden denne våren.

Hytteforbud og reiserestriksjoner har ført til at færre nordmenn sitter igjen med et godt, brunrødt brilleskille etter påskeferien. Fordelene ved at vi ikke har fått dra på påskefjellet, i tillegg til de åpenbare, er at ører og nesetipper for en gangs skyld ikke har blitt brent. Den norske huden er i god behold, der den i sofakroken soler seg i blått lys og glansen fra Joe Exotics paljettjakke.

Norge topper hudkreftstatistikken

Nordmenn er generelt dårlige til å passe på huden sin sammenlignet med resten av verden. Ifølge kreftregisteret er Norge blant topp fem på verdensstatistikken over føflekkreft. Tidlig diagnostisering skal være det viktigste tiltaket mot krefttypen, men forebygging og opplysning om konsekvensene av soling er også viktige tiltak.

En av verdens fremste forskere på hudkreft, professor Adele Green ved universitet i Brisbane, har sagt i et intervju med kreftregisteret at den avslappede innstillingen til sol i Norge ville vært uaktuell i Australia, der de lenge har jobbet med å forebygge føflekkreft. Blant eksemplene hun trekker fram er barn uten hatt ute i sola og bruk av solarium. Sistnevnte er forbudt i Australia.

Ozonhull over Norge

I slutten av mars kunne vi lese om hvordan et større ozonhull nå har beveget seg over Norge. Ikke bare kommer vi rett ut av mørketiden med vinterblek hud, men nå er huden ekstra utsatt som følge av mer skadelig stråling enn vanlig.

Foto: Trond Erik Brekke Solkrem: Hudlege Anne Birgitte Nordal sier det er ekstra viktig å beskytte huden nå med en bredspektret solkrem med spf over 30.

Ozonlaget beskytter jorda mot skadelig ultrafiolett stråling (UV-stråling) fra sola ved å absorbere sollys med en bølgelengde mellom 290 og 320 nanometer. UVB-stråler, som gjør av vi blir solbrente, har en bølgelengde mellom 280 og 315 nanometer.

Hudlege Anne Birgitte Nordal ved Hudklinikken Oslo sier det derfor er ekstra viktig å passe på huden sin nå.

– Nå er det ekstra viktig å beskytte seg mot solen med regelmessig smøring med bredspektret solkrem med solfaktor over 30, solbriller, beskyttende klær og hatt eller caps på hodet.

En bredspektret solkrem beskytter mot både UVA- og UVB-stråler. Solfaktor (SPF) fungerer som et filter som blokkerer strålene fra solen. Jo høyere solfaktor, desto mer beskyttet er man mot strålene. Solfaktor 30 skal gi en beskyttelse mot 97 prosent av strålene fra solen, men dette gjelder kun i to timer. Det er derfor viktigere å smøre seg jevnlig enn å bruke høy faktor én gang om dagen.

Sjokksoling om våren og sommeren

Nordal forklarer at den høye andelen med føflekkreft i Norge skyldes at nordmenn har en tendens til å sole seg for mye når solen først kommer fram.

– Det er holdepunkter for at den viktigste årsaken til føflekkreft er overdreven soling, særlig solforbrenning. Norge er preget av lyse hudtyper og korte sommerhalvår. Når sola kommer er det mange som sjokksoler seg, eller reiser årlig til sydligere strøk, gjerne med vinterblek hud og blir solbrent. Bruk av solarium øker også faren for føflekkreft.

Samtidig er det også genetiske faktorer som gjør at alle i teorien kan utvikle krefttypen, også om man er påpasselig i solen.

– Alle vil kunne få føflekkreft, men noen vil ha større risiko enn andre. UV-stråling, arv eller hudtype øker risikoen for utvikling av føflekkreft, sier Nordal.

Solkrem også uten sol

Foto: Privat Tannpuss: Hudpleier Sarah Bjørnstad mener at å rense huden hver morgen og kveld er like nødvendig og enkelt som å pusse tennene.

Sarah Johanne Bjørnstad er utdannet hudpleier og sykepleier, og jobber som kosmetisk dermatologisk hudpleier på klinikken Best of you i Oslo. Hun vektlegger også viktigheten av solbeskyttelse hver dag.

– Det er viktig med en fuktighetskrem og solbeskyttelse hver eneste dag, uansett vær. UVA- stråler som forårsaker aldring av huden er til stede selv om det er overskyet.

Heller ikke bak skjermen er vi fullstendig beskyttet fra lyset. Bjørnstad forklarer nemlig at blått lys også vil kunne påvirke huden.

– I tillegg har vi blått HEV-lys fra mobiltelefon og pc som framskynder aldringsprosessen til huden.

Bjørnstad sier at man derfor bør se etter en solkrem med UVA-, UVB- og HEV-beskyttelse. Hun legger til at det er lurt å velge en som ikke tetter porene, og at du ikke får kviser av solkrem med mindre du har brukt en med feil ingredienser.

Kan man bli brun med solkrem?

Dersom man ønsker å få farge bør man ifølge Bjørnstad heller bygge opp fargen ved å sole seg i kortere intervaller, enn å være lenge ute i solen av gangen. Hun fraråder intensiv soling av ansiktet og sier man må huske at solkremer kun holder i to timer.

– Det er bedre å bruke en lavere faktor og smøre seg ofte, enn å bruke en høy faktor og tro du er beskyttet hele dagen. Det beste er selvfølgelig om du bruker høy faktor, smører deg hver andre time, unngår solen på sitt sterkeste og beskytter deg med caps eller briller.

Hun sier at all brunfarge i utgangspunktet er et resultat av at huden forsøker å beskytte seg selv mot solen, og at man derfor alltid må være forsiktig med langvarig soling.

– Det finnes dessverre ingen sunn brunfarge, da fargen er et resultat av at hudcellene beskytter seg mot skade. Husk i alle fall å ikke bli brent.

Bjørnstad påpeker at man bør være særlig forsiktig med soling dersom man går på p-piller, da dette øker risikoen for pigmenteringer betraktelig.

Forebyggende hudpleie

Det er lurt å ta vare på huden med jevnlig hudpleie slik at den ikke blir ekstra tørr og utsatt. Dersom man er mye inne nå kan det være lurt med en ekstra fuktighetsgivende krem en til to ganger om dagen.

Når man er ekstra flink med håndvask for å hindre smittespredning, blir man også fort tørr og sår på hendene. Nordal sier derfor det er ekstra viktig med en god håndkrem.

Bjørnstad påpeker at noe av det viktigste man kan gjøre for å ta vare på egen hud er en rens hver morgen og kveld.

– Dette er like enkelt og like nødvendig som å pusse tennene dine. Det tar ett minutt av din morgen- og kveldsrutine og du vil merke forskjell både umiddelbart og langsiktig.

Koreansk snegleslim

Foto: Martinius Espeland Hudpleie: Sanja Myrås sier du bør finne ut hva slags hudtype du har og hvilke behov og utfordringer det medfører før du setter i gang med en rutine som passer dine behov.

De siste årene er koreansk hudpleie blitt populært også i Norge, blant annet har videoer med «sheetmasker» vekket oppsikt på Instagram. I Sør-Korea er det vanligere å bruke alternative produkter fra naturen enn i Norge og Vesten, og de bejublede ingrediensene i hudproduktene er blant annet snegleslim og geitemelk. Sanja Myrås er spesielt interessert i koreansk hudpleie, og åpnet i 2017 hudpleieforretningen Skin Secret hvor hun er daglig leder.

– Hudpleie er i dag et av Sør-Koreas viktigste eksportområder. Bruk av hudpleie i Korea kan spores flere hundre år tilbake i tid, da de brukte planter, urter og mat til å behandle og fukte huden, sier Myrås.

Hovedstaden Seoul blir i dag betegnet som et skjønnhetsmekka, og årsaken til denne utviklingen skal ifølge Myrås være at de har de mest kritiske hudpleiekonsumentene i verden: sør-koreanske kvinner.

– For disse er det kulturelt betinget med ren, sunn og plettfri hud, og for å få til dette er det helt essensielt at huden får riktig behandling og næring.

Myrås sier at nordmenn, i motsetning til de koreanske kvinnene, ofte starter med hudpleie først når man kommer oppi årene og allerede har fått rynker. I Korea har de på den andre siden som filosofi å behandle og hydrere huden i dybden for å oppnå langvarige resultater.

Hjemmepleie i koronatider

En annen trend har vært at man kan lage egen hudpleie hjemme med produkter de fleste har i skapet, slik som kakao, honning eller kaffegrut. Dette skal være en bærekraftig og billig tilnærming til hudpleie, men det er lite forskning som tilsier at det er bra for huden. Bjørnstad mener man skal være veldig forsiktig med å selv lage hudpleie hjemme.

– Det gjøres ekstremt mye forskning på ingredienser og sammensetninger, med god grunn. Hva du enn gjør, må du for guds skyld ikke forsøke å lage din egen skrubb. Jeg river meg i håret når folk bruker sukker, salt eller nøtter i hjemmelagde skrubber, sier hun.

Bjørnstad forklarer at partiklene er grove og skarpe, og vil lage mikrorifter i huden, gjøre den mer sensitiv, og i verste fall føre til infeksjoner.

For mange kan det være vanskelig å vite hvor man skal begynne når man først setter igang med hudpleie hjemme. I tillegg til jevnlig rens og peeling sier Bjørnstad at ansiktsmasker generelt er veldig effektive til å raskt korrigere huden.

– Det finnes mange forskjellige typer til forskjellige behov. Noen for å tilføre rikelig med fukt, andre for glød, fet hud, akne eller sensitiv hud. Kvaliteten på maskene kan imidlertid variere veldig fra merke til merke.

Det kan være lurt å ta kontakt med en hudpleier før du setter i gang med de mest avanserte rutinene. Uavhengig av om du har stor tro på snegleslim og geitemelk, eller om du holder deg til solkremen fra apoteket i gata, er tiden inne for å passe litt ekstra godt på kroppens største organ.