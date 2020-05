Redaksjonen tar ferie!

Eksamensperioden er her og Under Dusken har produksjonsslutt fram til august. Vi gir deg likevel de viktigste oppdateringene gjennom sommeren.

Den neste papirutgaven av Under Dusken er tilgjengelig fra 11. august. Da starter vi også opp igjen alminnelig produksjon på nett, med de ferskeste studentnyhetene og den beste underholdningen. Radio Revolt starter sine sendinger samme uke.

Vi gir deg de viktigste oppdateringene

Selv om redaksjonen i hovedsak har tatt sommerferie, lever vi stadig i koronapandemi. Dette gir mange spørsmål for hvordan høstsemesteret vil bli. Kan jeg møte på campus? Når åpner Samfundet igjen? Blir det fadderuke? Det vil derfor sitte en gjeng med journalister på plass gjennom sommeren for å sørge for at studentbyen Trondheim får med seg de aller viktigste oppdateringene som angår det kommende høstsemestet – både på campus, og på Samfundet.

Vi ønsker dere alle en riktig god og smittefri sommerferie!

Tips oss!

Vi er alltid på jakt etter gode sakstips. Har du et? Send oss når som helst en mail til tips@studentmediene.no.

Eller har du kanskje noe på hjertet? Er det noe som provoserer deg, eller noe du ikke synes bør forbli usagt? Ikke noe tema er for stort eller smått for oss, og vi tar gladelig imot ditt leserinnlegg. Innlegg sendes til debatt@studentmediene.no. Lengde: 1800-3000 tegn, inkludert mellomrom.

(Vær oppmerksom på at det kan ta noe tid før tips- og debatt-mail blir besvart nå i ferien.)