Blir fortsatt fysisk undervisning ved NTNU i høst

NTNU vil benytte både fysisk og digital undervisning til høsten, og er i dialog med campuskommunene om hvordan det best kan gjøres.

NTNU annonserte fredag 15. mai at det vil bli arrangert fysisk undervisning ved de ulike campusene neste semester, i den grad det lar seg gjøre. Omfanget og strategien er fortsatt usikre, men universitetet informerer om at det allerede i august vil bli arrangert fysisk undervisning i det størrelsesomfanget som er forsvarlig, i kombinasjon med digitale forelesninger.

– Vi lover at dere skal få komme tilbake til campus, til forelesningssalene, til grupperommene, lesesalene, kantina og linjeforeningskontorene. Dere må bare sitte et stykke fra hverandre og vaske hendene ofte, forteller NTNU i en kunngjøring på sosiale medier.

Usikkerhet blant studentene

Flere har ytret bekymringer om at de vil bli ufrivillige nettstudenter til høsten. Blant dem er NTNU-studenten Lisa Stendahl Freitag, som i en kommentar til NRK fredag formiddag appellerte til universitetet om delvis åpning.

– Jeg krever ikke mye, ett bibliotekbesøk i uken hadde jeg jublet høyt for, skrev Freitag i kommentaren.

NTNU understreker på sin facebookside at aktivitet på campus er i kortene, og at studentene har grunn til å være optimistiske.

– Vi lover at studentene ikke blir sittende alene med laptopen og en foreleser på Zoom det kommende semesteret. Og ikke si opp hybelen din. Den trenger du fortsatt, står det på universitetets facebookside.

Rektor forsikrer

Rektor Anne Borg skriver til NRK i et svar til Freitag at planen hele tiden har vært å tilby fysisk undervisning til høstsemesteret. Hun sympatiserer med studentene og sier at hun selv har kjent på brakkesyke. Hun forsikrer imidlertid om at fullstendig digital undervisning aldri har vært planen ved NTNU, tidligere oppslag til tross.

– Allerede mandag 18. mai skal vi møte ledelsen i Trondheim kommune for å finne ut av hvordan dette kan gjøres. Tilsvarende møter skal vi ha også i Gjøvik og Ålesund.

Borg understreker at ingen kunne ha forventet denne situasjonen. Hun sier at høstens undervisningstilbud vil være basert på de erfaringene de har samlet i høst angående digital undervisning.

Spørsmål om omfang

NTNU sier at de har fått flere henvendelser om normal undervisning i fag med mindre enn 200 studenter. De svarer at ingen auditorium vil kunne romme så mange og fortsatt overholde kravene for avstand, og at undervisningsplanen vil være avhengig av arealene.

De skriver også på sine nettsider at Alle studenter og ansatte må gjennomføre et obligatorisk smittevernskurs før de begynner undervisning på campus. Mer informasjon om dette vil komme mandag.