Still til valg, si fra om du kjenner noen som burde stille, eller kom og avgi din stemme til kandidaten du mener er best! Husk ditt fine, røde medlemskort med gyldig oblat for å ha stemmerett.

Forhåndsmeldte kandidater: Tale Bærland og Fredrik Hanserud

Studentersamfundet er en viktig institusjon for studentene i Trondheim, og lederen spiller en avgjørende rolle i utviklingen både av det runde, røde Huset så vel som av studentmiljøet i byen. Lederen sitt ansvar er først og fremst å representere Huset utad og å utforme Samfundet sin politiske profil gjennom debatt og Samfundsmøtene. Utover dette har lederen stor frihet til å involvere seg i prosjekter man selv mener er viktige.

Ledervervet gir deg tilgang til store opplevelser. Man får oppleve å tale for 9000 nye NTNU-studenter og lede politiske debatter med Norges toppolitikere. Vervet innebærer også en rekke mindre oppgaver, som for eksempel å snakke på vegne av Studentersamfundets medlemmer i Finansstyret, være observatør i Studenttinget, lede resten av styret, og fungere som ordstyrer under Samfundsmøtene. Dette er et variert og spennende verv! Det kreves ingen spesifikke forkunnskaper, og den nye lederen vil få solid opplæring og god tid til å bli kjent med organisasjonen før vedkommende tiltrer 17. mai.

Valget av leder foregår i Samfundets Storsal, og det er medlemmene som bestemmer utfallet. Kandidatene får presentere seg fra talerstolen, og blir deretter stilt spørsmål fra salen. Til slutt får hver kandidat holde en avslutningsappell. Valget skjer gjennom urnevalg.

Dersom du er interessert i å stille som leder eller kjenner noen du mener burde gjøre det, ta kontakt ved å sende mail til "styret@samfundet.no".

Dagsorden og beslutningsprotokoll for Samfundsmøtet finnes på https://www.samfundet.no/saksdokumenter#styret.